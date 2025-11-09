نادری: توان موشکی کشور حاصل اراده و ایمان جوانان ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی نادری در نشست تبیینی- بصیرتی ویژه مبلغین شاخص و فعال در اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، افزود: شهید حاجی‌زاده و همرزمانش با تلاش و مجاهدت خود تحریم‌ها را بی‌اثر کردند و توانستند ایران را در اوج عزت و استقلال به نقطه‌ای برسانند که دیگر هیچ دشمنی جرأت تهدید ندارد.

معاون فرهنگی و عملیات روانی نیروی هوا فضای سپاه پاسداران کشور خاطر نشان کرد: شهید حاجی‌زاده همواره بر این باور بودند که اگر می‌توانیم در سخت‌ترین عرصه یعنی صنایع نظامی به خودکفایی برسیم، در سایر عرصه‌های کشور نیز می‌توانیم این مسیر را طی کنیم.

وی اضافه کرد: باید دانشگاهیان، صنعتگران و جوانان کشور از نزدیک ببینند که این دستاوردها چگونه حاصل شده تا به آینده امیدوار شوند.

نادری در ادامه با اشاره به دیدگاه تربیتی شهید حاجی‌زاده خاطرنشان کرد: ایشان در دیدار با جوانان همواره بر اعتماد به نفس و خودباوری تأکید می‌کردند و هدف این شهید و همرزمانش، قوی شدن ایران در همه بخش‌ها بود و اگر امروز کسی خود را رهرو شهدا می‌داند، باید در مسیر اقتدار، پیشرفت و خوداتکایی کشور گام بردارد.

معاون فرهنگی و عملیات روانی نیروی هوا فضای سپاه پاسداران کشور با اشاره به شخصیت شهید حاجی زاده، افزود: این شهید، خود را محدود به مأموریت‌های هوافضا نمی‌کرد و هرکجا کشور دچار چالش و مشکل می‌شد، احساس مسئولیت می‌کرد و می‌گفت ما باید برای حل مشکلات مردم وارد عمل شویم.



وی اضافه کرد: به عنوان نمونه، در موضوع بارورسازی ابرها برای رفع کم‌بارشی یا در ماجرای مشکلات خودروسازی کشور، ایشان با ورود تیم‌های تحقیقاتی نیروی هوافضا، گلوگاه‌های تولید را شناسایی و رفع کردند و به صنایع داخلی کمک رساندند.

نادری با اشاره به بینش کلان این فرمانده شهید، افزود: از دیدگاه سردار حاجی‌زاده، پیشرفت در حوزه هوافضا تنها یک نمونه از توانمندی ملت ایران است.

وی اظهار داشت: ایشان معتقد بودند همان‌گونه که در پیچیده‌ترین عرصه‌های نظامی کشور به خودکفایی و اقتدار رسیده‌ایم، در سایر حوزه‌ها از صنعت و کشاورزی گرفته تا علم و فناوری نیز می‌توانیم با همان روحیه جهادی و خودباوری، کشور را بسازیم و دشمن را مأیوس کنیم.

معاون روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه تأکید کرد: شهید حاجی‌زاده بارها می‌فرمودند که باید الگوی موفق هوافضا در سایر بخش‌ها نیز پیاده شود.

وی اضافه کرد: او با وزرای مختلف دولت از وزیر صنعت گرفته تا کشاورزی، جلساتی برگزار می‌کرد و بر این باور بود که همه دستگاه‌ها باید دست‌به‌دست هم بدهند تا کشور به اقتدار همه‌جانبه برسد.