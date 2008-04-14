گرگین به بازیگران "بیگناهان" ملحق شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حضور افتخاری همایون اسعدیان کارگردان سینما و تلویزیون به عنوان بازیگر در نقش دکتر روانپزشک در مجموعه "بیگناهان"، گرگین که سابقه بازی در سینما و تلویزیون و اجرا را در کارنامه دارد، به تازگی به جمع بازیگران این مجموعه پیوست.

این مجموعه که تصویربرداری آن از دوازدهم شهریورماه در تهران به تهیه‌کنندگی سعید شاهسواری آغاز شده در 24 قسمت 45 دقیقه ای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سوم سیما تولید می‌شود و احتمالا تا اوائل خرداد 87 ادامه خواهد داشت. "بیگناهان" روایتگرسه دوست قدیمی است که پس از سال‌ها با هم رو به رو می‌شوند و ...

زیرزمین بانک تجارت میدان توپخانه، خانه‌ای در خیابان بهار، هتل مشهد، پاساژی در جمهوری، رستورانی در نیاوران، جاده جاجرود، ساختمانی حوالی میرداماد، ایستگاه مترو شهید بهشتی، پله برقی میدان هفت تیر، خیابان خرمشهر، آسایشگاه سالمندان نیاوران، کافی شاپی در شهرک غرب، امامزاده قاسم دربند، خانه‌ای در فرمانیه و ... لوکیشن‌های این مجموعه بوده‌اند.

در مجموعه "بیگناهان" داریوش فرهنگ، فریبا کوثری، مسعود کرامتی، مهدی پاکدل، امیر آقایی، مهرداد ضیایی، بیژن افشار، شهین نجف‌زاده، سیدمهرداد ضیایی، هوشنگ قوانلو، ساره بیات، نازنین احمدی، مسعود سخایی، افشین کتانچی، مرتضی کاظمی، پرویز سیرتی و ... به ایفای نقش می‌پردازند.

دیگر عوامل تولید آن عبارتند از سعید شاهسواری نویسنده، کیوان معتمدی مدیر تصویربرداری، پیام دهکردی انتخاب بازیگر، محمدحسین شهباززاده مدیر تولید، فاضل ژیان طراح صحنه و لباس، الهام صالحی طراح گریم، فرهاد شمس‌آبادی کارشناس انتظامی و افشین رضایی روابط عمومی.