اسامی موسسات مجاز باز هم تعیین نشد

دکتر اصغر ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: علیرغم جلسات متعددی که با مسئولان وزارت علوم برگزار شده است اما هنوز اسامی موسسات مجاز برگزار کننده دوره های فراگیر از سوی این وزارتخانه اعلام نشده و داوطلبان می توانند تنها در کلاس های آموزشی واحدهای دانشگاه پیام نور شرکت کنند.

وی اظهار داشت: سطح علمی کلاس های برگزار شده در واحدهای پیام نور بالاتر از موسسات آموزشی است زیرا این موسسات تنها به دنبال اخذ مبالغ بالا از داوطلبان هستند. این موسسات از منابع اشتباه برای آموزش داوطلبان استفاده می کنند که این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای این افراد می شود.

به گزارش مهر، وزارت علوم و دانشگاه پیام نور از اواخر سال گذشته اعلام کرده تا داوطلبان دوره های فراگیر از موسسات مجازی که اسامی آن ها از سوی این وزارتخانه اعلام می شود استفاده کنند اما علیرغم گذشت چندین ماه هنوز اسامی این موسسات از سوی وزارت علوم اعلام نشده است.