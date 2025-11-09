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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

دختران هرمزگانی ۱۲ مدال رنگارنگ تکواندو کسب کردند

دختران هرمزگانی ۱۲ مدال رنگارنگ تکواندو کسب کردند

بندرعباس- دختران تکواندوکار هرمزگان در رقابت‌های کشوری با کسب ۱۲ مدال رنگارنگ افتخارآفرینی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تکواندوکاران دختر هرمزگان در مسابقات کشوری به میزبانی شهرستان جم، در رده‌های سنی خردسالان و نونهالان با نمایشی درخشان، موفق به کسب ۱۲ مدال ارزشمند و عنوان «کاپ اخلاق» در رده خردسالان شدند.

در رده سنی نونهالان، دختران هرمزگان موفق شدند، ۷ مدال برنز کسب کنند. این مدال‌ها توسط سنا عسکری، هلنا بلوچستانی، یلدا مکاری، مهوش پرویزی، مهشید پرویزی، شیوا کیانی‌وند و دنیز سیفی کسب شد. در رده سنی خردسالان، نمایندگان استان با کسب ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز درخشیدند.

مدال‌های نقره را یسنا خادمی و الینا غلامی و مدال‌های برنز را غزل عساکره، آوینا بستانی‌فر و محیا مطلوبی برای هرمزگان به ارمغان آوردند.

در این رقابت‌ها، ساجده اخلاقی به عنوان سرپرست نمونه رده سنی نونهالان معرفی شد که نشان از مدیریت اثرگذار و تلاش‌های مستمر ایشان در همراهی با تیم هرمزگان دارد.

کد مطلب 6650119

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