دختران هرمزگانی ۱۲ مدال رنگارنگ تکواندو کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تکواندوکاران دختر هرمزگان در مسابقات کشوری به میزبانی شهرستان جم، در رده‌های سنی خردسالان و نونهالان با نمایشی درخشان، موفق به کسب ۱۲ مدال ارزشمند و عنوان «کاپ اخلاق» در رده خردسالان شدند.

در رده سنی نونهالان، دختران هرمزگان موفق شدند، ۷ مدال برنز کسب کنند. این مدال‌ها توسط سنا عسکری، هلنا بلوچستانی، یلدا مکاری، مهوش پرویزی، مهشید پرویزی، شیوا کیانی‌وند و دنیز سیفی کسب شد. در رده سنی خردسالان، نمایندگان استان با کسب ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز درخشیدند.

مدال‌های نقره را یسنا خادمی و الینا غلامی و مدال‌های برنز را غزل عساکره، آوینا بستانی‌فر و محیا مطلوبی برای هرمزگان به ارمغان آوردند.

در این رقابت‌ها، ساجده اخلاقی به عنوان سرپرست نمونه رده سنی نونهالان معرفی شد که نشان از مدیریت اثرگذار و تلاش‌های مستمر ایشان در همراهی با تیم هرمزگان دارد.