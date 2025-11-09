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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶

نیکپور: ۸۱ نوعروس تحت حمایت کمیته امداد بابل راهی خانه بخت شدند

نیکپور: ۸۱ نوعروس تحت حمایت کمیته امداد بابل راهی خانه بخت شدند

بابل - رئیس کمیته امداد بابل گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۸۱ نوعروس تحت حمایت کمیته امداد شهرستان راهی خانه بخت شدند.

احمد نیکپور در گفتگو با خبرنگار مهر از ازدواج ۸۱ نوعروس تحت حمایت این نهاد از ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: این نوعروسان از کمک هزینه ازدواج به مبلغ ۴۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای تهیه جهیزیه بهره‌مند شدند.

وی ادامه داد: یکی از شرایط بهره‌مندی از این کمک هزینه، شرکت در کلاس‌های آموزشی با موضوعاتی همچون همسرداری، فرزندآوری، سبک زندگی، احکام، بهداشت روان و سلامت است.

رئیس کمیته امداد بابل همچنین اعلام کرد: در حال حاضر ۲۱ داماد و ۳۰ نوعروس دیگر در صف دریافت هدیه داماد و کمک هزینه ازدواج قرار دارند.

کد مطلب 6650195

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