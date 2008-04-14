تیم شموشک نوشهر میزبان صدرنشین گروه یک است

به گزارش خبرنگار مهر در آغاز هفته هجدهم این رقابت ها، تیم فوتبال شموشک نوشهر در ورزشگاه شهدای این شهر به دیدار تیم پیام ارتباطات مشهد می رود.

تیم شموشک نوشهر که در بازی قبلی خود در خارج از خانه با یک گل میزبان خود تیم داماش تهران را مغلوب کرده بود، مصمم به کسب سه امتیاز خانگی خود است.

از سوی دیگر تیم پیام ارتباطات مشهد که با کسب 29 امتیاز صدرنشین گروه یک فوتبال دسته یک کشور است، برای جانماندن از کورس قهرمانی به کسب امتیازهای این دیدار چشم دوخته است.

شموشک نوشهر هم اکنون در جدول 12 تیمی گروه یک این رقابت ها با 18 امتیاز از 17 بازی قبلی خود در مکان یازدهم جدول رده بندی قرار دارد.

این دیدار فردا (سه شنبه) از ساعت 15 در ورزشگاه شهدای نوشهر برگزار می شود.