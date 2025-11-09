بسیج نیروی مردمی در خدمت انقلاب و مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد بزرگداشت هفته بسیج و روز حماسه و ایثار شهرستان نطنز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدی امام جمعه بخش امامزاده، محمد کیهانی فرماندار شهرستان، سرهنگ پاسدار علیرضا شبانی‌زاده فرمانده سپاه ناحیه نطنز، شهرداران و رؤسای ادارات در محل فرمانداری برگزار شد.

سرهنگ پاسدار علیرضا شبانی‌زاده فرمانده سپاه نطنز در این نشست ضمن قدردانی از فرماندار برای برگزاری جلسه، اظهار کرد: بسیج نیرویی مردمی است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در مسیر تحقق اهداف متعالی انقلاب و خدمت به مردم سازمان یافته و امروز به نهادی پاسخگو به نیازهای حیاتی جامعه تبدیل شده است.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج از ۳۰ آبان تا ۶ آذرماه، شعار امسال را «بسیج، مردم، اقتدار ملی» عنوان کرد و گفت: برنامه‌های امسال با رویکرد خدمت‌محوری، تبیین دستاوردهای انقلاب و معرفی خدمات بسیج به مردم تدوین شده است تا اثرگذاری اجتماعی آن افزایش یابد.

وی در این جلسه بر لزوم اجرای برنامه‌های هفته بسیج با محوریت مردم تأکید کرد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف‌اند در کنار بسیجیان، با حمایت و همکاری گسترده، زمینه اجرای هرچه بهتر برنامه‌ها را فراهم کرده و در فضاسازی محیط اداری و شهری اقدامات لازم را انجام دهند.