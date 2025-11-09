به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی قاسمی، معاون پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهارعلیهم‌السلام در جمع خبرنگاران گفت: برنامه‌های هفته پژوهش امسال با توجه به تراکم فعالیت‌ها زودتر از موعد آغاز می‌شود.



وی با اشاره به جایگاه علمی این مجموعه، تأکید کرد: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) امروز به‌عنوان یک پایگاه معتبر پژوهش‌های نوین فقهی و کلامی در جهان اسلام شناخته می‌شود و همکاری‌های علمی فراوانی با نهادهای فرهنگی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور دارد.



وی گفت: از مهم‌ترین برنامه‌های امسال، برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی «فقه و کلام معاصر» است، نمایشگاهی که در دو سال نخست به حوزه فقه اختصاص داشت و از سال گذشته بخش کلام نیز به آن افزوده شده است.



وی ادامه داد: ثبت‌نام حضور در این رویداد از ۱۹ آبان و به‌مدت هشت روز انجام می‌شود و مراکز پژوهشی فعال در حوزه فقه مضاف، مسائل نوپدید فقهی و مباحث کلامی می‌توانند از طریق سایت مرکز برای حضور در نمایشگاه اقدام کنند و این نمایشگاه از ۸ تا ۱۳ آذرماه در مجتمع مرکز فقهی برگزار خواهد شد.



معاون پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام افزود: تاکنون ۴۵۰ عنوان کتاب از سوی این مرکز منتشر شده و در سال جاری نیز ۴۰ اثر جدید به این مجموعه افزوده شده است.



وی افزود: تا هفته پژوهش حدود ۱۰ عنوان دیگر نیز آماده عرضه خواهد شد و یکی از رونمایی‌های مهم نمایشگاه امسال، ارائه نرم‌افزار جامع آثار آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی است که با همکاری مرکز نور تولید شده و حاوی جدیدترین تألیفات ایشان است و این پروژه بیش از یک سال کار مشترک دو مجموعه را دربر گرفته است.



قاسمی بیان کرد: در ابتدای سال تحصیلی نیز کتاب «آیات‌الحکومه» اثر آیت‌الله فاضل لنکرانی معرفی شد، اثری که با تکیه بر آیات قرآنی مرتبط با مباحث حکومتی نگاشته شده و در حوزه فقه سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد.



وی ادامه داد: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) هشت گروه پژوهشی فعال دارد و گروه‌های شش گروه آنان در سال گذشته آثار قابل‌توجهی تولید کرده‌اند و مجموعه‌ای از این دستاوردها در هفته پژوهش امسال رونمایی خواهد شد و این گروه‌ها شامل فقه سیاسی، فقه رسانه، فقه حقوق بشر، اصول مسائل جدید، فقه جامعه و فرهنگ، فقه تربیت، فقه معماری و شهرسازی و فقه پزشکی هستند.



وی ابراز کرد: به‌موازات نمایشگاه، همایش «کتاب سال فاضل» نیز برگزار می‌شود و این رویداد که دومین دوره خود را تجربه می‌کند در مسیر تبدیل شدن به رویدادی ملی و در آینده بین‌المللی قرار دارد و در این همایش، کتاب‌ها و مقالات برتر سال پس از داوری معرفی و از پژوهشگران برگزیده تجلیل خواهد شد. تنها در سال گذشته بیش از ۱۰۰ مقاله علمی توسط محققان قم و مشهد نگاشته شده است.



قاسمی بخش دیگری از برنامه‌های هفته پژوهش را نشست‌های تخصصی برای بررسی قوانین ملی عنوان کرد و افزود: از جمله این نشست‌ها، همایش نقد «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» با محوریت گروه حقوق مرکز و نشست «نقد قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱» است که با همکاری نهاد ریاست جمهوری بخش زنان و خانواده برگزار می‌شود.



قاسمی گفت: هدف این نشست‌ها نقش‌آفرینی ادبیات فقهی در روند قانون‌گذاری و کمک به تطبیق قوانین با مبانی فقه شیعه است.



معاون پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام با اشاره به ضرورت تخصص‌گرایی در آموزش فقه گفت: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در تلاش است تا فقیهان متخصص در عرصه‌های فقه‌های مضاف تربیت کند، افرادی که بتوانند به نیازهای نظام حکومتی، فقه پزشکی، فقه تربیتی و رشته‌های نوپدید پاسخ دهند.



وی افزود: دوره فقه پزشکی در این مرکز هشت سال است که برگزار می‌شود و فقه‌الحکومه در سومین دوره خود قرار دارد و گروه آموزشی فقه تربیت نیز امسال به مجموعه گروه‌های مرکز اضافه شده است.



قاسمی اعلام کرد: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام در پی توسعه شاخه‌های تازه‌ای از فقه‌های مضاف از جمله فقه مدیریت، فقه اجتماعی، فقه رسانه و فقه قرآن و حدیث است و حوزه‌هایی که به علت پرسش‌های نوظهور فضای مجازی و چالش‌های معاصر ضرورت بیشتری یافته‌اند.



قاسمی با اشاره به همکاری مشترک با مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات مجلس خبر داد و بیان کرد: تاکنون دو کتاب مشترک منتشر شده و دو اثر دیگر، از جمله کتابی در حوزه فقه پزشکی، در دست تهیه است.



وی درباره کتاب «چالش‌های اهدای اسپرم و جنین» توضیح داد: در کشور قانون اهدای جنین داریم اما برای اهدای اسپرم هیچ قانون مشخصی وجود ندارد؛ در حالی که بانک اسپرم فعال است و این مسئله بدون ضابطه قانونی می‌تواند در آینده از نظر نسب و هویت، خطرات جدی ایجاد کند.



وی همچنین قانون اهدای جنین را دارای ایرادهای فقهی دانست و با اشاره به جمعیت حدود ۴.۵ میلیون زوج نابارور، گفت: بی‌توجهی به پیامدهای فقهی این حوزه می‌تواند چالش‌هایی فراتر از مسئله ناباروری ایجاد کند.



قاسمی مرکز فقهی را پیشتاز فقه پزشکی دانست و با اشاره به تدوین دانشنامه، آثار مربوط به آیات و روایات فقه پزشکی و انتشار کتاب‌هایی مانند «تلقیح مصنوعی» و «سِقط جنین»، از گسترش همکاری‌های علمی با مراکز تخصصی نظیر بانک خون بند ناف و وزارت کار در موضوع مشاغل نوظهور خبر داد.



معاون پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام به فعالیت شعبه کابل در دو بخش آموزشی و پژوهشی اشاره کرد و گفت: که برنامه‌هایی برای تقویت شعب لندن و نجف در دست بررسی است و شعبه سوریه نیز به دلیل شرایط این کشور تعطیل شده است.



قاسمی همچنین از همکاری گسترده با عتبه حسینیه و عباسیه و مشارکت در همایش‌های بین‌المللی مانند کنگره آیت‌الله سید سعید حکیم و کنگره علامه حلی خبر داد.



وی در پاسخ به پرسشی درباره نظریه «تولد ماه»، وی گفت: این نظریه مورد تأیید آیت‌الله فاضل لنکرانی و مقام معظم رهبری است و حتی رؤیت مسلح نیز پذیرفته می‌شود، اما بخش اجرایی آن برعهده مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی است که نمایندگان ۱۰ مرجع در آن عضو هستند و هر ماه اعلام رؤیت هلال را انجام می‌دهد.



ججت‌الاسلام والمسلمین نورموسوی، مسئول روابط عمومی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام، از برگزاری پانزدهمین سوگواره ملی شعر «محبوبه خدا» در ۲۷ آبان خبر داد.



وی افزود: این مراسم در سالن اجتماعات آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی (ره) برگزار می‌شود و جمعی از شاعران برجسته آئینی کشور در آن حضور خواهند داشت.