۲۶ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۳۸

نیویورک تایمز خبر داد:

اخراج 1300 نیروی امنیتی عراق پس از بحران بصره

یک روزنامه آمریکایی امروز به نقل از دولت عراق از اخراج هزار و 300 نیروی امنیتی این کشور به دلیل خودداری از جنگ و یا فرار از مسئولیت در زمان ناآرامیهای بصره، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، افراد اخراج شده که نیروهای پلیس را نیز در برمی گیرند به دلیل عمل نکردن به دستورات مبنی بر آتش گشودن به سوی افراد مسلح در بصره و یا برخورد با آنها از کار اخراج شده اند.

این روزنامه نوشت : به گزارش دولت عراق، در زمان بحران عراق بیش از یک هزار نفر از نیروهای امنیتی عراق سلاحهای خود را زمین گذاشته و از درگیر شدن با نیروهای شورشی حاضر در بصره خوددداری کرده اند.

بر اساس این گزارش، 421 نفر از افراد اخراج شده را افسران پلیس عراق تشکیل می دهند.

این خبر در حالی منتشر می شود که دولت عراق با هدف حاکم کردن قانون در بصره با گروه های شبه نظامی حاضر در این استان درگیر شد و حتی در این راه نظامیان آمریکایی نیز حملاتی را به بصره انجام دادند.

درگیریهای بصره عراق، از روز ششم فروردین آغاز شد وهرچند از شدت درگیریهای روزهای اول کاسته شده، اما هنوز هم زد و خوردهایی در این استان جنوبی عراق به چشم می خورد.

