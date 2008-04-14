قرضاوی خبر فتوای مجاز بودن نوشیدنیهای الکلی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، دفتر یوسف قرضاوی طی بیانیه ای به پایگاه خبری اسلام آنلاین اعلام کرده است: قرضاوی اعلام نکرده مسلمانان مجاز هستند الکل حتی در حد یک قطره مصرف کنند.

این روحانی مسلمان هفته پیش فتوایی صادر کرده بود که طی آن تصریح شده بود مصرف نوشیدنیهایی که دربرگیرنده میزان بسیار اندکی از الکل هستند که در اثر تخمیر طبیعی به وجود آمده با قوانین اسلامی منافات ندارد.

در این بیانیه توضیح داده شده : این فتوا در پاسخ به پرسشی ارائه شد که از سوی سازمان استاندارد قطر مطرح شده بود تا وضعیت 05/0 درصد الکلی که به طور طبیعی به واسطه تخمیر در برخی نوشیدنیها به وجود می آید مشخص شود.

بیانیه دفتر قرضاوی تأکید کرده است که این میزان از سوی شیخ تعیین نشده، بلکه همان میزانی است که سازمان استاندارد قطر به عنوان بیشترین درصد الکی که ممکن است از طریق تخمیر به وجود آید گزارش کرده است.

از این رو قرضاوی نیز شرایطی را برای استفاده از این میزان اندک مشخص کرده که باید در همان حد گزارش شده اندک و بی تأثیر باشد به ویژه زمانی که این الکل از طریق تخمیر طبیعی به وجود آمده و الکل ساخته شده به آن اضافه نشده است.

محمد صیف الکواری نیز از این فتوا دفاع کرد و گفت: این فتوا در پاسخ به نیازی مبرم صادر شد و ما همواره نسبت به نگرانی مردم درباره مجاز بودن یا نبودن این درصد از الکل مطلع بودیم. این درصد از الکل اتیلی که از تخمیر طبیعی ناشی شده در تمام انواع میوه ها طبیعی است.

بیانیه دفتر رئیس اتحادیه بین المللی مسلمانان این ادعا که شیخ قرضاوی مردم را به نوشیدن الکل دعوت کرده، تکذیب کرد و یادآور شد که چنین افرادی به انتظار فتوا یا توصیه علمای دینی نیستند و آنها خود می دانند که با چنین اقداماتی تعالیم الهی را نقض می کنند.

این فتوا مناقشات بسیاری در پی داشت که از انتقاد روزنامه های قطر نیز بی نصیب نماند، از سوی دیگر بسیاری از رسانه های غربی با عنوان قرضاوی مصرف الکل را مجاز دانست اقدام به انتشار این خبر کردند.