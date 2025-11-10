به گزارش خبرگزاری مهر، سیدزاهدین چشمه‌خاور گفت: این اقدام در راستای بهسازی و ایمن‌سازی مسیرهای ارتباطی، به‌ویژه محورهای پرتردد و مسیرهای منتهی به پایانه‌مرزی در حال اجراست.

وی اظهار کرد: عملیات روکش آسفالت، گامی اساسی در ترمیم زیرساخت‌های جاده‌ای محسوب می‌شود و علاوه بر آن، بیش از ۹۲ هزار تُن عملیات لکه‌گیری در سطح راه‌های استان اجرا شده است تا نواقص و آسیب‌های ساختاری مسیرها به‌صورت بنیادین برطرف شود.

چشمه‌خاور با اشاره به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات تکمیلی در محورهای مواصلاتی استان افزود: در سال‌جاری بیش از ۷۰۰۰ تابلو و علائم ایمنی در جاده‌ها نصب یا تعویض شده، یک کیلومتر روشنایی جاده‌ای در نقاط حساس اجرا و حدود ۲۰۰ کیلومتر عملیات درزگیری آسفالت به‌منظور جلوگیری از نفوذ آب و تخریب بیشتر سطوح جاده‌ای انجام شده است.

وی عنوان کرد: هم‌اکنون عملیات بهسازی و روکش آسفالت در اکثر محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان با پیشرفت فیزیکی مطلوب در حال اجراست.