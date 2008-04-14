5+1 از سیاست های نادرست فاصله بگیرد / پیشنهاد آمریکا در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی حسینی سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر یکشنبه درنشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در خصوص انتظار ایران از نشست پیش روی گروه کشورهای موسوم به 1+5 اظهار داشت: توصیه ما به اجلاس 1+5 که هفته آینده در شانگهای برگزار خواهد شد این است که تلاش کنند از سیاست های نادرست خود فاصله بگیرند.

وی با تاکید بر لزوم جبران و اصلاح رویکرد نادرست کشورهای غربی در خصوص روند همکاری های داوطلبانه ایران و آژانس، گفت: این کشورها به خوبی از ماهیت صلح آمیز فعالیت صلح آمیز جمهوری اسلامی آگاه هستند و از سوی دیگر اطمینان دارند که ملت و دولت ایران از حقوق خود عقب نشینی نخواهند کرد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین از مواضع اخیر برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه مبنی بر لزوم تشدید تحریم ها علیه کشورمان انتقاد و خاطر نشان کرد : سیاست تحریم، سیاستی از کار افتاده است و همواره مشخص شده که اعمال چنین سیاست هایی به ویژه زمانی که مبنای آن قطعنامه های غیر حقوقی شورای امنیت باشد هرگز کارآیی لازم را نخواهد داشت.

حسینی به این مقام اروپایی توصیه کرد با درک واقعیات موضوع هسته ای ایران به اتخاذ تصمیمات و مواضع صحیح بپردازد.

وی همچنین از ادامه مطالعه و بررسی درخواست آمریکا برای انجام دور چهارم گفتگو پیرامون مسائل عراق خبر داد و یادآور شد: آمریکایی ها باید بدانند که سیاست های گذشته آنها در عراق کارآیی نداشته و فرار از واقعیات و متهم کردن کشورهای دیگر راه خروج از گرداب مشکلات این کشور نیست.

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه سخنانش در پاسخ به سئوالی درباره امکان ادامه مذاکرات هسته ای ایران، بار دیگر از آمادگی تهران برای مذاکره با کشورهای اروپایی و سایر بازیگران عرصه بین المللی در خصوص موضوعات متنوع خبر داد وگفت: همانطور که پیش از این نیز اعلام شده تنها مرجع ذیصلاح برای بررسی موضوع هسته ای ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی است و این موضوع در آن نهاد بین المللی روال عادی خود را پیدا کرده است.

حسینی آنچه طی روزهای گذشته تحت عنوان نزدیک شدن کشتی های ایرانی در خلیج فارس به ناو آمریکایی از سوی برخی رسانه های غربی منتشر و مورد پردازش قرار گرفته را رخدادی کاملا عادی توصیف کرد و افزود: آنچه در خلیج فارس و در چنین مواردی رخ می دهد مسائل کاملا عادی مربوط به شناسایی ناوها و کشتی های عبوری است و البته آنچه که برخی رسانه ها به آن پرداخته اند از سوی مقامات ذیصلاح تکذیب شد.

وی در خصوص انتشار برخی اخبار مبنی بر دخالت گروه های وهابی در انفجارهای شب گذشته شیراز نیز گفت: آخرین اخباری که در این رابطه داریم این است که هیچ موضع مشخصی از جانب مسئولان انتظامی و امنیتی منتشر نشده و تحقیقات در این باره همچنان ازشب گذشته ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با تاکید براینکه هنوزهیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را برعهده نگرفته یادآور شد دراین خصوص نمی توان پیش داوری کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد که جمهوری اسلامی ایران در خصوص تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه کشورمان یادداشت اعتراضی را به سازمان ملل متحد ارائه کرده است .



وی در بخش دیگری از سخنانش در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی درپاسخ به سئوالی درباره اتهاماتی که گزارش اخیر پترائوس و کراکر درباره عراق متوجه ایران کرده است، گفت: پیش از این موضع ما در این خصوص اعلام شده و به نظرم این موضوع بیش از این ارزش گفتگو نداشته باشد.

وی در پاسخ به سئوالی دیگر در خصوص سرنوشت موضوع باغ قلهک، گفت: قضیه این باغ و برخی اقدامات غیرقانونی طرف انگلیسی درآنجا از طریق مراجع قانونی ، داخلی و سفارت ایران در لندن مورد پیگیری قرار داشته و تذکرهای لازم نیز به طرف انگلیسی داده شده است.

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه نظر سیاسی وزارت امور خارجه در این خصوص به مراجع ذیصلاح اعلام شده، افزود: تصمیمات نهایی در این باره باید طبق نظر مراجع ذیصلاح حقوقی اتخاذ گردد.

حسینی در پاسخ به سئوالات خبرنگاران درباره تداوم اتهام افکنی عیله ایران در زمینه تحولات عراق، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا مواضع خود را در خصوص مسائل عراق اعلام کرده و در عمل نیز این موضوع را اثبات رسانده است ، البته مسئولان عراقی نیز در این خصوص همواره بر حمایت ایران از روند سیاسی کشورشان تاکید و تقدیر داشته اند .

وی ادامه داد : همانطور که کاملا مشخص است ایران همواره در خصوص تمام سازوکارهای شکل گرفته در عراق و پایداری ثبات و امنیت در آن کشور و همچنین روند بازسازی آن از جمله فعالترین کشورها بوده است.

وی خبرداد : در همین چارچوب وزیر امور خارجه نیز در اجلاس همسایگان عراق در کویت شرکت خواهد کرد و علاوه بر این نمایندگان ما در نشست کارشناسی که امروز در دمشق برگزار می شود نیز حضور خواهند داشت.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه تهران چه برنامه ای برای جلوگیری از اتهام افکنی به کشورمان در جریان برگزاری جلسات همسایگان عراق در نظر دارد، یادآور شد: تاکنون در اجلاس همسایگان عراق جمهوری اسلامی به مسئله ای متهم نشده و برخلاف این سخن همواره از تلاش های ایران در عراق تشکر شده و از طرح ها و ابتکارات کشورمان در این خصوص استقبال شده است.

حسینی در ادامه سخنانش در پاسخ به سئوال مبنی بر اینکه آیا طی هفته های گذشته مذاکراتی بین نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و اولی هاینونن در خصوص مطالعات ادعایی انجام شده؟ گفت: بله بین آقای سلطانیه و هاینونن گفتگوهایی به عمل آمده است.

وی در پاسخ به سئوالی که آیا سفر آقا زاده رئیس سازمان انرژی اتمی به وین ومذاکراتش با البرادعی ارتباطی با موضوع مطالعات ادعایی دارد، افزود: سفر رئیس سازمان انرژی اتمی به وین و دیدار او با البرادعی در ادامه روند رایزنی های ایران و آژانس و مسئله ای کاملا عادی است.

سخنگوی وزارت خارجه دربخش دیگری ازسخنانش در واکنش به تداوم مواضع خصمانه و تهدید آمیز مقامات رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، گفت: جمهوری اسلامی ایران در خصوص این تهدیدات یادداشت اعتراضی را به سازمان ملل متحد ارائه کرده که درخواست کرده ایم این یادداشت به عنوان یک سند در این سازمان بین المللی به ثبت برسد.

حسینی تاکید کرد: سازمان ملل و شورای امنیت نباید در مقابل تهدیدات مکرر رژیمی که ماهیت اشغالگری و سابقه تجاوزگری داشته و سلاح های هسته ای نیز در اختیار دارد و با اتکا به این سلاح ها کشورها را تهدید می کند، سکوت کرده و از کنار آن با بی تفاوتی بگذرد.وی از حمایت مجامع بین المللی از رژیم صهیونیستی که در اغلب موارد بروز می کند ابراز تاسف کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درپاسخ به سئوالی دیگر درخصوص پرونده ترور عماد مغنیه و سرنوشت آن اظهار داشت: مسئولیت اصلی این موضوع برعهده نیروهای امنیتی سوریه است و آنها در حال تحقیق و بررسی این موضوع بوده و طبعا پس ازمشخص شدن نتایج نظر خود را اعلام خواهند کرد.

حسینی درباره تحولات اخیر در مناطق شمالی عراق و مرزهای این کشور با ترکیه گفت: تاکید ما در این خصوص همواره بر استفاده از راه حل هایی بوده که کمترین خسارت را در بر داشته باشد.

وی افزود: ما در این باره هشدارهای لازم را به طرفین موضوع و سایر طرف ها داده ایم و امیدواریم با تلاش های بین منطقه ای فرصت از گروه های تروریستی و فرصت طلبان گرفته شود.

سخنگوی وزارت خارجه درباره آخرین تحولات مربوط به رایزنی های ایران و عربستان در خصوص لبنان، گفت: رایزنی های ما در این خصوص همچنان ادامه دارد و امیدواریم علاوه بر این رایزنی ها کشورهای دیگری که می توانند نیز در خصوص مسائل لبنان همکاری کنند تا با تحقق اجماعی داخلی لبنان از وضعیت فعلی نجات پیدا کند.

حسینی همچنین در ارزیابی رزمایش اخیر رژیم صهیونیستی با اشاره به تحلیل اغلب کارشناسان داخلی و خارجی مبنی بر نا موفق بودن آن، گفت: بیشترین احتمال در خصوص برگزاری این رزمایش تلاش برای ترمیم روحیه سربازان ومقامات نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی بود که البته به نظر می رسد نه تنها این هدف محقق نشد بلکه برگزاری نا موفق آن ترس بیشتری را در ساکنان اراضی اشغالی ایجاد کرده است.

وی در ادامه جو سازی هایی که با اشاره به تحولات اخیر منطقه از جمله مسائل جاری در خلیج فارس، تحولات عراق، استعفای فالون با محوریت احتمال اقدام نظامی علیه ایران ارائه می شود را یک جنگ و عملیات روانی دانست و گفت: این روندی است که از گذشته وجود داشته و طی چند سال اخیر تشدید شده است که البته برخی تلاش می کنند این فضا را همچنان حفظ نمایند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با تاکید بر اینکه ضعیف ترین احتمال نیز از سوی مسئولان ذیربط در نظر گرفته می شود، گفت: علیرغم این موضوع برخی رسانه های وابسته به سیاست های رژیم صهیونیستی و سیاستمدارن تندروی آمریکایی در جهت حفظ این فضا تلاش می نمایند.