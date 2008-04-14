"پایان یک داستان بزرگ". چارلتن هستن که دهه‌های 1950 و 1960 به نقش حضرت موسی، بن هور و دیگر شخصیت‌های قهرمان ظاهر شد، در 84 سالگی درگذشت. جیم کول ـ اسوشیتدپرس







"حلقه محاصره"، لندن، انگلستان. دنیس لوئیس قهرمان دو و میدانی در میان تدابیر شدید امنیتی مشعل بازی‌های المپیک 2008 پکن را در داونینگ استریت حمل می‌کند. پیتر مک‌دایرمید ـ گتی ایمیجز







"معرفی در آب". نورمبرگ، آلمان. فلوک، خرس قطبی چهار ماهه در حالی در باغ وحش حمام می‌کند که پیشتر پشت درهای بسته دور از مادر نگهداری می‌شد. فیلیپ گولاند ـ خبرگزاری فرانسه / DDP







"آوارگی در میان مواد مخدر". بارانکون، کلمبیا. جنگ مواد مخدر باعث آوارگی بومی‌های نوکاک ـ ماکو شده است. فرناندو ورگارا ـ اسوشیتدپرس







"جر و بحث ورزشی". سان فرانسیسکو، آمریکا. یکی از طرفداران استقلال تبت (راست) هنگام عبور مشعل المپیک با یک طرفدار چینی جر و بحث می‌کند. جف چیو ـ اسوشیتدپرس







"خطای دید". دهلی نو، هند. یک مرد با قایق از میان آب بسیار آلوده رود یامونا عبور می‌کند. 80 درصد فاضلاب مرکز هند در این رود جاری می‌شود. منان واتسیانا ـ خبرگزاری فرانسه / گتی ایمیجز







"سفر به مریخ". هنکسویل، آمریکا. دو نفر از اعضاء جامعه مریخ در ایستگاه تحقیقاتی شبیه‌سازی شده مریخ زندگی و کار در این سیاره را تمرین می‌کنند. رورید استیوارت ـ زوما