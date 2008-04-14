آئین نامه اجرایی مدیریت پسماندها در بایگانی کمیسیون زیربنائی دولت

دکتر حسن اصیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از سه ماه از تصویب آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها در کمیسیون زیر بنایی دولت می گذرد اما هنوز خبری از ابلاغ این آئین نامه به دستگاههای متولی نیست.

وی تصریح کرد: سازمان محیط زیست به جهت حساسیت موضوع نحوه امحاء زباله های عفونی ، آئین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماندها را به لحاظ مشخص شدن تکلیف دستگاهها جهت اقدام در امر امحاء زباله های بیمارستانی به سرعت تهیه و به کمیسیون زیر بنائی دولت ارسال نمود اما مشخص نیست با وجود مصوب شدن این آئین نامه چرا تا کنون دولت آنرا ابلاغ نکرده است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ، به پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست از دولت به جهت عدم ابلاغ آئین نامه اشاره کرد و افزود: تا کنون پیگیری های سازمان هیچ نتیجه ای نداشته است اما بهتر است رسانه ها نیز این امر را از کمیسیون زیر بنائی دولت پیگیری کنند.