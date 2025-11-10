به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی شاهینی، معاون فرهنگی بنیاد فرهنگی امامت از برگزاری نشست علمی «تاریخ تدوین میراث نبوی» به همت بنیاد فرهنگی امامت و با همکاری کانون فرهنگی بصائر خبر داد و اظهار داشت: این نشست علمی همزمان با یکهزار و پانصدمین سال ولادت خاتم الأنبیاء (صلی الله علیه و آله) برگزار می‌شود.

وی با بیان این که در این نشست علمی از کتاب «گزارش اهل بیت (علیهم السلام) از تقابل در مدیریت میراث نبوی» نیز رونمایی می‌شود، افزود: این کتاب با تخفیف پنجاه درصدی به مخاطبان ارائه خواهد شد.

معاون فرهنگی بنیاد فرهنگی امامت ادامه داد: در نشست علمی «تاریخ تدوین میراث نبوی» آیت الله نجم الدین طبسی، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدکاظم طباطبایی و دکتر عبدالعلی موحدی (مؤلف کتاب) به سخنرانی خواهند پرداخت.

وی، زمان برگزاری این نشست را سه شنبه ۲۰ آبان‌ماه، ساعت ۱۸ تا ۲۰ در قم، بلوار سمیه، خیابان شهیدین، روبروی حوزه علمیه شهیدین، بنیاد فرهنگی امامت اعلام کرد و بیان داشت: حضور عموم آقایان و بانوان در این نشست بلامانع و مایه دلگرمی است.

