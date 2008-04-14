تیم فوتبال بوردو فاصله خود را با صدر جدول کم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بوردو دیشب در چارچوب هفته سی و سوم رقابت های لیگ فوتبال فرانسه با نتیجه 2 بر یک در زمین خود مقابل کان به برتری رسید. هر دو گل بوردو در این بازی را کاوناگی(52 و 76-پنالتی) به ثمر رساند. سوربون هم زننده تک گل کان در دقیقه 88 بود.

تیم نیس دیگر تیم پیروز رقابت های شب گذشته بود. این تیم در حالی که در پارک دوپرنس شهر پاریس به میدان رفته بود با نتیجه 3 بر 2 مقابل میزبان خود به برتری رسید. لیوندولا (50) و پائولتا(77) گل های پاریسن ژرمن را به ثمر رساندند و برای نیس، باکاری کانه (37 و 83) و ادرسون (86) گلزنی کردند.

جدول رده بندی:

1- لیون 68 امتیاز

2- بوردو 64 امتیاز

3- مارسی 55 امتیاز(تفاضل گل 14+)

4- نانسی 55 امتیاز(تفاضل گل 13+)

----------------

18- پاریسن ژرمن 35 امتیاز(تفاضل گل 8-)

19- استراسبورگ 35 امتیاز(تفاضل گل 10-)

20- متز 18 امتیاز