قطبی تا پایان فصل در پرسپولیس ابقا شد/ تغییر کادر فنی به صلاح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی در خصوص جلسات خود با سرمربی تیم و مدیران و مشاوران باشگاه و نتایج آن گفت: در این جلسات به جمع بندی نظرات کارشناسان پرداختیم و نظر سنجی‎هایی که در خصوص عملکرد تیم پرسپولیس از کارشناسان و مردم صورت گرفته بود را با حوصله و دقت جمع بندی و در مورد آن بحث و تبادل نظر کردیم.

وی افزود: نتیجه این بررسی‎ها هم موید این مسئله بود که تغییر کادر فنی در حال حاضر به تیم ما کمک نمی‎کند و باید با پشتیبانی از کادر فنی و ایجاد روحیه همدلی و تقویت آن در تیم پرسپولیس شرایط را برای موفقیت تیم در بازیهای باقیمانده تا پایان فصل فراهم کنیم.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سوال که نقش هیئت مدیره در این تصمیم گیری چه بوده است و نظر آنها در خصوص این رویکرد شما چیست، گفت: من به عنوان مدیر عامل باشگاه و با توجه به اختیاراتی که به مدیر عامل تفویض شده است، این تصمیم را از ابتدای فصل گرفته ام و تا پایان فصل نیز به آن پایبند خواهم بود، کما اینکه بررسی نظرات کارشناسان و مردم نیز تائید کننده این تصمیم است. درعین حال هیئت مدیره باشگاه به عنوان مرجعی بالاتر می‎تواند تصمیماتی را که به صلاح تیم است بگیرد و آنرا بررسی کند. علی‎ایحال تصمیم من به عنوان مدیرعامل باشگاه حمایت قاطع از کادر فنی تا پایان فصل است.

حبیب کاشانی با رد شایعاتی مبنی بر اضافه شدن کریم باقری و گزینه‎هایی دیگر به کادر فنی پرسپولیس تصریح کرد: آقای باقری از بازیکنان بسیار خوب و تاثیرگذار پرسپولیس هستند و همیشه به عنوان یک کمک بزرگ درکنار تیم ایفای نقش کرده‎اند. در صحبت‎هایی نیز که با کاپیتان ارزشمند تیم داشته‎ایم از ایشان خواسته ایم هر چه بیشتر و پررنگ ‎تر در خدمت تیم باشند، ولی اینکه به عنوان کمک مربی انجام وظیفه کنند برای این فصل مطرح نیست.