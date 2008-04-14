قطبی تا پایان فصل در پرسپولیس ابقا شد/ تغییر کادر فنی به صلاح نیست

وی افزود: نتیجه این بررسیها هم موید این مسئله بود که تغییر کادر فنی در حال حاضر به تیم ما کمک نمیکند و باید با پشتیبانی از کادر فنی و ایجاد روحیه همدلی و تقویت آن در تیم پرسپولیس شرایط را برای موفقیت تیم در بازیهای باقیمانده تا پایان فصل فراهم کنیم.
مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سوال که نقش هیئت مدیره در این تصمیم گیری چه بوده است و نظر آنها در خصوص این رویکرد شما چیست، گفت: من به عنوان مدیر عامل باشگاه و با توجه به اختیاراتی که به مدیر عامل تفویض شده است، این تصمیم را از ابتدای فصل گرفته ام و تا پایان فصل نیز به آن پایبند خواهم بود، کما اینکه بررسی نظرات کارشناسان و مردم نیز تائید کننده این تصمیم است. درعین حال هیئت مدیره باشگاه به عنوان مرجعی بالاتر میتواند تصمیماتی را که به صلاح تیم است بگیرد و آنرا بررسی کند. علیایحال تصمیم من به عنوان مدیرعامل باشگاه حمایت قاطع از کادر فنی تا پایان فصل است.
حبیب کاشانی با رد شایعاتی مبنی بر اضافه شدن کریم باقری و گزینههایی دیگر به کادر فنی پرسپولیس تصریح کرد: آقای باقری از بازیکنان بسیار خوب و تاثیرگذار پرسپولیس هستند و همیشه به عنوان یک کمک بزرگ درکنار تیم ایفای نقش کردهاند. در صحبتهایی نیز که با کاپیتان ارزشمند تیم داشتهایم از ایشان خواسته ایم هر چه بیشتر و پررنگ تر در خدمت تیم باشند، ولی اینکه به عنوان کمک مربی انجام وظیفه کنند برای این فصل مطرح نیست.
