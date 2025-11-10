به گزارش خبرنگار مهر، نرجس نیازمند ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با قدردانی از تلاشهای مجموعه مدیریت شهری قم بیان کرد: ارائه گزارشهای اخیر معاونتهای مختلف شهرداری نشاندهنده پیگیری روژهها و توجه به مسائل شهری است و این گزارشها فرصت مناسبی برای بررسی و رفع کاستیهای موجود در شهر فراهم میکند.
نیازمند با اشاره به اهمیت احداث پارکینگ در محدوده مرکزی قم خاطرنشان کرد: حجم بالای ترافیک در ایام مختلف سال، به ویژه به دلیل حضور گسترده زائران، ضرورت استفاده حداکثری از فضاهای موجود برای ایجاد پارکینگ را دوچندان میکند و حتی پروژههای زیرگذر موجود نیز میتوانند با ایجاد پارکینگهای دو طبقه، سهم قابل توجهی در کاهش مشکلات ترافیکی داشته باشند.
وی همچنین تأکید کرد: آنچه امروز در شهر شاهد آن هستیم حاصل تصمیمات و سیاستگذاریهای اعضای شورا است و شهردار به عنوان مجری این سیاستها نقش مؤثری ایفا میکند.
نیازمند افزود: توسعه شهری تنها به پیشرفت فیزیکی محدود نمیشود و اجرای پیوست فرهنگی در تمامی پروژهها ضروری است تا ابعاد فرهنگی شهر نیز در کنار رشد عمرانی مورد توجه قرار گیرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم در ادامه گفت: نواقص و کمبودهای شهری باید شناسایی و برطرف شوند تا مسیر توسعه متوازن و پایدار ادامه پیدا کند.
وی افزود: مردم پیشرفتهای قابلتوجهی را در شهر شاهد هستند اما این روند باید با دقت و شتاب بیشتری دنبال شود.
نیازمند در پایان با تأکید بر لزوم نگاه جامع و هماهنگ در برنامهریزی شهری گفت: شورا قدردان تلاشهای شهرداری است و انتظار دارد پروژهها به گونهای اجرا شوند که پاسخگوی نیازهای شهروندان و زائران در همه زمینهها باشند و توسعه شهری با رعایت تمام جنبههای فرهنگی و اجتماعی محقق شود /
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