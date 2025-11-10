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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸

ضرورت توسعه پارکینگ‌ها و اجرای پیوست فرهنگی در پروژه‌های شهری قم

ضرورت توسعه پارکینگ‌ها و اجرای پیوست فرهنگی در پروژه‌های شهری قم

قم- عضو شورای اسلامی شهر قم بر لزوم بهره‌گیری از تمامی فرصت‌ها برای احداث پارکینگ در مرکز شهر و توجه به ابعاد فرهنگی پروژه‌های شهری تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرجس نیازمند ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری قم بیان کرد: ارائه گزارش‌های اخیر معاونت‌های مختلف شهرداری نشان‌دهنده پیگیری روژه‌ها و توجه به مسائل شهری است و این گزارش‌ها فرصت مناسبی برای بررسی و رفع کاستی‌های موجود در شهر فراهم می‌کند.

نیازمند با اشاره به اهمیت احداث پارکینگ در محدوده مرکزی قم خاطرنشان کرد: حجم بالای ترافیک در ایام مختلف سال، به ویژه به دلیل حضور گسترده زائران، ضرورت استفاده حداکثری از فضاهای موجود برای ایجاد پارکینگ را دوچندان می‌کند و حتی پروژه‌های زیرگذر موجود نیز می‌توانند با ایجاد پارکینگ‌های دو طبقه، سهم قابل توجهی در کاهش مشکلات ترافیکی داشته باشند.

وی همچنین تأکید کرد: آنچه امروز در شهر شاهد آن هستیم حاصل تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اعضای شورا است و شهردار به عنوان مجری این سیاست‌ها نقش مؤثری ایفا می‌کند.

نیازمند افزود: توسعه شهری تنها به پیشرفت فیزیکی محدود نمی‌شود و اجرای پیوست فرهنگی در تمامی پروژه‌ها ضروری است تا ابعاد فرهنگی شهر نیز در کنار رشد عمرانی مورد توجه قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم در ادامه گفت: نواقص و کمبودهای شهری باید شناسایی و برطرف شوند تا مسیر توسعه متوازن و پایدار ادامه پیدا کند.

وی افزود: مردم پیشرفت‌های قابل‌توجهی را در شهر شاهد هستند اما این روند باید با دقت و شتاب بیشتری دنبال شود.

نیازمند در پایان با تأکید بر لزوم نگاه جامع و هماهنگ در برنامه‌ریزی شهری گفت: شورا قدردان تلاش‌های شهرداری است و انتظار دارد پروژه‌ها به گونه‌ای اجرا شوند که پاسخگوی نیازهای شهروندان و زائران در همه زمینه‌ها باشند و توسعه شهری با رعایت تمام جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی محقق شود / ‏

کد مطلب 6651378

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