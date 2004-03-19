  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۹ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۱۹

4و 5 فروردين 83 در مشهد برگزار مي شود

گفتمان نشانه شناسي و هرمنويتيك در فلسفه دين

در نشست " گفتمان نشانه شناسي و هرمنويتيك در فلسفه دين " دكتر عليرضا قائمي نيا سردبير فصلنامه "ذهن " سخنراني مي كند .

به گزارش خبر نگار گروه دين و انديشه " مهر"، در نشست مذكور دكتر قائمي نيا در جمع دانشجويان و طلاب مدرسه عالي نواب   سخناني در باب دو رويكرد " نشانه شناسي " ، و" هرمنويتيك " در فلسفه دين ايراد خواهد كرد .

  قائمي نيا كه در زمينه  " نشانه شناسي " (semiotics) و " هرمنويتيك " (hermeneutic)،  كتاب  اخلاق نص و  بيولوژي نص را در دست تاليف دارد در گفت وگويي كه چندي پيش با گروه دين وانديشه خبرگزاري " مهر" داشت درباره اين دو كتاب اعلام كرده بود كه در كتاب  اخلاق نص و  بيولوژي نص  از دو رويكرد معاصر در فلسفه ، يعني نشانه شناسي و هرمنويتيك استفاده مي كند .  

 واژه هرمنويتيك از نام پسر" زئوس" يعنى "هرمس"، پيام آور خدايان يونان گرفته شده است . وظيفه هرمس اين بود كه پيامى را از خدايان به آدميان برساند . او چهار كار متفاوت با اين پيام انجام مى‏داد (1) پيش از هر چيز بايد معناى آن پيام را مى‏فهميد ؛ (2)  اين پيام را به ديگران اعلان و بيان مى‏كرد ؛ (3)  پيام را به زبانى قابل فهم براى ديگران ترجمه مى‏كرد؛ و(4)اين پيام را براى ديگران توضيح مى‏داد . « هرمنويتيك‏»  در عصر جديد،  در رشته‏هاى همچون تفسير متون دينى، جامعه ‏شناسى، سياست، روانكاوى، هستى‏شناسى، نقد ادبى و . . . ، تاثيرات عميقى داشته است .  

واژه  نشانه شناسي نيز داراي تباري يوناني است . نشانه شناسي در قلمرو نشانه (sign) و معنا ( meaning ) به پژوهش مي پردازد . اين نام در حقيقت از واژگان علم پزشكي كه علائم بيماري ها را مورد بررسي قرار مي دهد ، گرفته شده است . نشانه شناسي به عنوان يك علم چند رشته اي التفات خاصي به مسائل مربوط به ارتباط و معنا ، به آن صورتي كه آنها در نظامهاي نشانه اي مختلف پديدار مي گردند دارد . هر چند كه افكار نشانه شناختي قدمتي طولاني داشته و به دوران يونان باستان باز مي گردد ، اما آن چه كه ما امروز به عنوان نشانه شناسي مي شناسيم  از دو منبع گرفته شده است : تحقيقات " فرديناند دو سوسور"،  زبانشناس سوئيسي، و نوشته هاي " چارلز ساندرز پيرس " ، منطقدان آمريكايي .

کد مطلب 66514

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها