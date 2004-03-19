گفتمان نشانه شناسي و هرمنويتيك در فلسفه دين

به گزارش خبر نگار گروه دين و انديشه " مهر"، در نشست مذكور دكتر قائمي نيا در جمع دانشجويان و طلاب مدرسه عالي نواب سخناني در باب دو رويكرد " نشانه شناسي " ، و" هرمنويتيك " در فلسفه دين ايراد خواهد كرد .

قائمي نيا كه در زمينه " نشانه شناسي " (semiotics) و " هرمنويتيك " (hermeneutic)، كتاب اخلاق نص و بيولوژي نص را در دست تاليف دارد در گفت وگويي كه چندي پيش با گروه دين وانديشه خبرگزاري " مهر" داشت درباره اين دو كتاب اعلام كرده بود كه در كتاب اخلاق نص و بيولوژي نص از دو رويكرد معاصر در فلسفه ، يعني نشانه شناسي و هرمنويتيك استفاده مي كند .

واژه هرمنويتيك از نام پسر" زئوس" يعنى "هرمس"، پيام آور خدايان يونان گرفته شده است . وظيفه هرمس اين بود كه پيامى را از خدايان به آدميان برساند . او چهار كار متفاوت با اين پيام انجام مى‏داد : (1) پيش از هر چيز بايد معناى آن پيام را مى‏فهميد ؛ (2) اين پيام را به ديگران اعلان و بيان مى‏كرد ؛ (3) پيام را به زبانى قابل فهم براى ديگران ترجمه مى‏كرد؛ و(4)اين پيام را براى ديگران توضيح مى‏داد . « هرمنويتيك‏» در عصر جديد، در رشته‏هاى همچون تفسير متون دينى، جامعه ‏شناسى، سياست، روانكاوى، هستى‏شناسى، نقد ادبى و . . . ، تاثيرات عميقى داشته است .

