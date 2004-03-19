گفتمان نشانه شناسي و هرمنويتيك در فلسفه دين

به گزارش خبر نگار گروه دين و انديشه " مهر"، در نشست مذكور دكتر قائمي نيا در جمع دانشجويان و طلاب مدرسه عالي نواب سخناني در باب دو رويكرد " نشانه شناسي " ، و" هرمنويتيك " در فلسفه دين ايراد خواهد كرد .
قائمي نيا كه در زمينه " نشانه شناسي " (semiotics) و " هرمنويتيك " (hermeneutic)، كتاب اخلاق نص و بيولوژي نص را در دست تاليف دارد در گفت وگويي كه چندي پيش با گروه دين وانديشه خبرگزاري " مهر" داشت درباره اين دو كتاب اعلام كرده بود كه در كتاب اخلاق نص و بيولوژي نص از دو رويكرد معاصر در فلسفه ، يعني نشانه شناسي و هرمنويتيك استفاده مي كند .
واژه هرمنويتيك از نام پسر" زئوس" يعنى "هرمس"، پيام آور خدايان يونان گرفته شده است . وظيفه هرمس اين بود كه پيامى را از خدايان به آدميان برساند . او چهار كار متفاوت با اين پيام انجام مىداد : (1) پيش از هر چيز بايد معناى آن پيام را مىفهميد ؛ (2) اين پيام را به ديگران اعلان و بيان مىكرد ؛ (3) پيام را به زبانى قابل فهم براى ديگران ترجمه مىكرد؛ و(4)اين پيام را براى ديگران توضيح مىداد . « هرمنويتيك» در عصر جديد، در رشتههاى همچون تفسير متون دينى، جامعه شناسى، سياست، روانكاوى، هستىشناسى، نقد ادبى و . . . ، تاثيرات عميقى داشته است .
واژه نشانه شناسي نيز داراي تباري يوناني است . نشانه شناسي در قلمرو نشانه (sign) و معنا ( meaning ) به پژوهش مي پردازد . اين نام در حقيقت از واژگان علم پزشكي كه علائم بيماري ها را مورد بررسي قرار مي دهد ، گرفته شده است . نشانه شناسي به عنوان يك علم چند رشته اي التفات خاصي به مسائل مربوط به ارتباط و معنا ، به آن صورتي كه آنها در نظامهاي نشانه اي مختلف پديدار مي گردند دارد . هر چند كه افكار نشانه شناختي قدمتي طولاني داشته و به دوران يونان باستان باز مي گردد ، اما آن چه كه ما امروز به عنوان نشانه شناسي مي شناسيم از دو منبع گرفته شده است : تحقيقات " فرديناند دو سوسور"، زبانشناس سوئيسي، و نوشته هاي " چارلز ساندرز پيرس " ، منطقدان آمريكايي .
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