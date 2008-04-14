خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه : این کتاب که به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده در دو بخش اصلی تحت عناوین شمال آفریقا و اندلس پس از مقدمه به بررسی تحقیقی تاریخ سیاسی اجتماعی مغرب اسلامی پرداخته و فهرستی جامع از کتاب شناسی مغرب اسلامی و اصطلاحات تاریخی و جغرافیایی آن سرزمین در دوره اسلامی را عرضه می دارد.

مغرب اسلامی که جغرافیدانان و مورخان آن را از غرب مصر تا شبه جزیره ایبری یا اندلس می دانند، سرزمینی پرحادثه و عبرت آمیز است. چگونگی فتح آن سرزمین در طول هشت دهه از سده نخست هجرت، جایگزینی قبائل عرب و درگیری پی در پی آنها با بومیان آن خطه (بربرها و گوتها) و تأثر این بر افول قدرت مسلمانان در شبه جزیره اندلس و نیز بحرانهای پی در پی میان مسلمانان در شمال آفریقا از فصلهای خواندنی و تامل انگیز تاریخ اسلام است.

آنگونه که در مقدمه این کتاب آمده، آشنایی اندک ایرانیان با این حوزه از جغرافیای اسلامی نویسنده را بر آن داشته تا تاریخ مغرب اسلامی را که چکیده ای از مباحث مطرح شده با دانشجویان دوره دکتری در چند دوره است بازپژوهی کند.

مقاله عالمانه پروفسور پی یر گیشار، خاورشناس پرآوازه اروپا که با عنوان "تاریخ اجتماعی اسپانیای مسلمان، از پیروزی اسلام تا پایان حکومت موحدین" به تازگی ترجمه و چاپ شده از جمله ضمائم این کتاب است، چرا که در این مجموعه به عنوان چکیده ای کامل و جامعه شناسانه از تاریخ اندلس تا نیمه قرن هفتم هجری نگریسته شده است.

به هر حال "مقدمه ای بر تاریخ مغرب اسلامی" تحولات آغاز اسلام تا ظهور عثمانیان در شمال آفریقا و سقوط مسلمانان در اندلس را دنبال می کند. از جمله عناوین قابل توجه این اثر می توان به مواردی چون زمینه قیامهای مغرب اسلامی، خوارج در مغرب اسلامی، فتح سیسیل و گسترش اسلام در عصر بنواغلب، فاطمیان اسماعیلی در شمال آفریقا، مبارزه با فلسفه جلوه زشت استبداد مرابطی، عرب و بربر - نزاع درون خانه، عصر ملوک الطوایفی، آخرین دولت و پایان سقوط اشاره کرد.