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۲۶ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۵۸

بررسی ویژه طرح تفصیلی کرج آغاز می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر کرج گفت: با توجه به ضرورت اتمام مطالعات طرح تفصیلی کلانشهر کرج، بررسی ویژه این طرح در شورا آغاز می شود.

محمود دادگو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بیش از پنج سال است که بازنگری طرح تفصیلی از سوی مشاوران باوند آغاز شده که به دلایل مختلف تصویب و اتمام این طرح هنوز انجام نشده است.

وی افزود: شهرداری و اعضای شورای شهر با توجه به اهمیت اتمام بازنگری طرح تفصیلی این لایحه را در الویت کاری شورا قرار داده اند و از این پس هفته ای سه جلسه علنی ویژه این کار برگزار می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: این جلسات که روزهای یکشنبه و پنج شنبه برگزار می شود تا زمان اتمام طرح ادامه دارد.

دادگو یادآور شد: جلسات روزهای چهارشنبه نیز به منظور رسیدگی به امور جاری هر هفته برگزار می شود.

کد مطلب 665180

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