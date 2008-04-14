بررسی ویژه طرح تفصیلی کرج آغاز می شود

محمود دادگو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بیش از پنج سال است که بازنگری طرح تفصیلی از سوی مشاوران باوند آغاز شده که به دلایل مختلف تصویب و اتمام این طرح هنوز انجام نشده است.

وی افزود: شهرداری و اعضای شورای شهر با توجه به اهمیت اتمام بازنگری طرح تفصیلی این لایحه را در الویت کاری شورا قرار داده اند و از این پس هفته ای سه جلسه علنی ویژه این کار برگزار می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: این جلسات که روزهای یکشنبه و پنج شنبه برگزار می شود تا زمان اتمام طرح ادامه دارد.

دادگو یادآور شد: جلسات روزهای چهارشنبه نیز به منظور رسیدگی به امور جاری هر هفته برگزار می شود.