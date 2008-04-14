به گزارش خبرگزاری مهر، با موافقت وزیران عضو کمیسیون اقتصادی دولت و با توجه به نظر مجلس شورای اسلامی بانکهای عامل موظف شدند در قبال اعطای تسهیلات مسکن ( خرید یا احداث ) به نیرو‌های مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر،‌ آزادگان و خانواده معظم شهدای ساکن روستاها و شهر‌هایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی است با اخذ ضمانت لازم تسهیلات مقرر را پرداخت کنند.

بر اساس این مصوبه، افراد مذکور ساکن در روستاها و شهر‌هایی که منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی است می توانند با ارایه ضمانت لازم و بدون ارایه سند ملکی تسهیلات مقرر را دریافت کنند.

این تصویب نامه در تاریخ 14/1/1387 به تایید رئیس جمهور رسیده و از سوی معاون اول برای اجرا ابلاغ شده است.