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۲۶ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۲۹

تصویب شد :

تسهیلات دولت برای پرداخت وام مسکن به نیرو‌های مسلح و ایثارگران

تسهیلات دولت برای پرداخت وام مسکن به نیرو‌های مسلح و ایثارگران

با موافقت دولت، نیرو‌های مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، ‌آزادگان و خانواده معظم شهدای ساکن روستاها و شهر‌هایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی است می توانند بدون ارائه سند ملکی و با اخذ ضمانت لازم تسهیلات مسکن را دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با موافقت وزیران عضو کمیسیون اقتصادی دولت و با توجه به نظر مجلس شورای اسلامی بانکهای عامل موظف شدند در قبال اعطای تسهیلات مسکن ( خرید یا احداث ) به نیرو‌های مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر،‌ آزادگان و خانواده معظم شهدای ساکن روستاها و شهر‌هایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی است با اخذ ضمانت لازم تسهیلات مقرر را پرداخت کنند.

بر اساس این مصوبه، افراد مذکور ساکن در روستاها و شهر‌هایی که منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی است می توانند با ارایه ضمانت لازم و بدون ارایه سند ملکی تسهیلات مقرر را دریافت کنند.

این تصویب نامه در تاریخ 14/1/1387 به تایید رئیس جمهور رسیده و از سوی معاون اول برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 665184

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