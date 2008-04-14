حفظ آثار مذهبی عامل حراست از ارزشهای دینی است

سید احمد معین طباطبایی معاون دانشنامه تاریخی معماری و شهرسازی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طلیعه 29 فروردین روز جهانی بناها و آثار تاریخی قرار داریم که این روز از سوی ایکوموس جهانی( ایکوموس یا شورای بین المللی بناها و محوطه ها شورایی است جهانی و غیر دولتی، زیر نظر مستقیم یونسکو) انتخاب شده که برای هر سال شعاری را تعیین می کند و شعار امسال نیز " میراث دینی و حفاظت از محوطه های مقدس" اعلام شده است.

وی تصریح کرد: این امر منجر شد تا دوستان در میراث فرهنگی و کارشناسهای این رشته امسال را " ایران، سرزمین مقدس" بنامند که به ظرفیتهای تاریخی ایران چه از لحاظ کمیت و چه کیفیت بر می گردد.

سید احمد طباطبایی با اشاره به اینکه آثار مذهبی و دینی در ایران از شاخص بالایی برخوردار است که محدود به آثار دوران اسلامی و تشیع نمی شود، بلکه تمامی ادیان توحیدی حتی باوردهای باستانی و اعتقادات هزاره های قدیمی را نیز دربرمی گیرد، یاد آور شد: سازمان میراث فرهنگی که به نام میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نامیده می شود، طی عمر خود از سال 1367 تا امروز در مرمت، نجات بخشی و احیای آثار دینی سابقه ای طولانی دارد. حتی به لحاظ کمی، سازمان از اوایل دهه 70تا اواخر دهه 80 بالاترین رقم مرمت مساجد و احیای تکایا را به عهده داشته است.

معاون دانشنامه تاریخی معماری و شهرسازی ایران در ادامه افزود: از طرف دیگر مرمت و احیای اینگونه آثار تمامی باورها و اعتقادات توحیدی را در بر می گیرد. مانند نجات بخشی کلیساها، یا مرمت آثار ادیان کلیمی، زرتشتی، مسیحی در نواحی مختلف ایران.

وی با بیان اینکه این کار در حوزه شهر تهران نیز نمود کاملی داشته است، گفت: این کار از احیای مسجد پامنار گرفته تا مرمت تکایای قدیمی و نیز مرمت کنیسه قدیمی تهران و با ایجاد پایگاه کلیساهای تاریخی مرمت و نجات بخشی اینگونه بناها در شهر تهران را انجام داده است.

طباطبایی اظهار داشت: به طوری کلی می توان به این نکته اشاره کرد که ایران جایگاه بسیار مهمی در تاریخ سیر و تحولات ادیان مختلف داشته است. نه تنها مهمترین کشور به لحاظ آثار در همه شاخصه های مذهبی دینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در نجات بخشی و توجه به آنها نیز جایگاه قابل توجهی دارد.

وی با اشاره به اینکه گردشگران اماکن مقدس که به آنها زائر گفته می شود بزرگترین مقصد را ایران قرار می دهند، افزود: به طور مثال ساراخاتون به عنوان مکان مقدس کلیمیان و یا قبور پیامبران مختلف در ایران، دعات علوی در مازندران و دیگر اماکن که مورد توجه اهل تشیع و اهل تسنن است، منجر به جذب زائران به ایران شده که این بناها در همه جای ایران قرار دارد.