تاسیسات اصلی فاضلاب تهران در سال 87 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت فاضلاب تهران، محمد رضا امیرکمالی مدیر عامل این شرکت با بیان مطلب فوق اظهار داشت: سال 87 ، با افتتاح 4 واحد از تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران و تکمیل تونل فاضلاب روی شرق و همچنین اتمام فاز اول اجرای پروژه ، سال شکوفایی و به بار نشستن طرح های شرکت فاضلاب تهران خواهد بود.

وی با اشاره به تخصیص 30 میلیارد تومان بودجه سال جاری از طرف دولت ومصوبه شورای شهر تهران برای تامین بودجه طرح که به مجلس ارائه شده است ،افزود: با توجه به عنایت ویژه وزارت نیرو و دستگاه های مدیریت شهری به اجرای طرح فاضلاب تهران ، امیدواریم با مطرح شدن ضرورت و الزامات آن درمجلس شورای اسلامی و اختصاص بودجه وحمایتهای مالی از این پروژه ، رویه ثابت و مطمئن تری برای آینده طرح و تسریع در انجام آن ایجاد شود.

امیر کمالی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 27 درصدی طرح در سال 86 گفت: سال گذشته علیرغم محدودیتها و مشکلاتی که در حوزه مالی و صدور مجوزهای مختلف شهرداری و راهنمایی و رانندگی وجود داشت، لوله گذاری شبکه به بیش از 2 هزار و 400 کیلومتر و واگذاری انشعاب فاضلاب نیز به حدود 220 هزار انشعاب رسید که از این تعداد بیش از 140 هزار انشعاب در مناطق مختلف تهران فعال است.

مدیر عامل شرکت فاضلاب تهران افزود: با پایان فاز اول طرح فاضلاب تهران و تکمیل تصفیه خانه و تونل ، بیش از 2 میلیون و 100 هزار نفر از جمعیت مناطق بحرانی تهران تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار خواهند گرفت و در ادامه این طرح حیاتی و زیست محیطی ، فاز دوم با جدیت و اطمینان بیشتری پیگیری خواهد شد.