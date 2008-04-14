قرارداد احداث کارخانه استحصال طلا در معدن زرشوران به امضا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این شرکت ایرانی که در مناقصه عمومی برنده شده است، با استفاده از دانش بومی، سالیانه سه تن طلا و یک و 27 صدم تن نقره استحصال خواهد کرد.

در برنامه توسعه این کارخانه مقرر شده است تا 800 کیلو گرم جیوه در سال نیز تولید شود. اردشیر سعدمحمدی مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در این باره گفت: شرکت ایرانی پارس کانی باید طبق این قرارداد، در مدت 36 ماه، کارخانه استحصال مواد معدنی زرشوران را احداث و پس از‌ آن به تولید مواد معدنی اقدام کند.

وی افزود: ذخیره معدن زرشوران یازده میلیون و 343 هزار تن مواد با عیار هفت و نه دهم گرم به ازای هر تن است.

سعدمحمدی خاطرنشان کرد: معدن طلای زرشوران هشتاد و هشت تن طلای خالص دارد و می توان از آن سالانه 3 تن و روزانه 10 کیلو گرم طلا استحصال کرد.

وی افزود: علاوه بر استحصال طلا و نقره از معدن زرشوران، در برنامه توسعه این معدن مقرر شده است سالیانه 800 کیلو گرم جیوه نیز تولید شود. وی با اشاره به اشتغال مستقیم 460 نفری و اشتغال‌آفرینی غیرمستقیم حدود چهار هزار نفری این معدن گفت: قرار است سالیانه 600 هزار تن ماده معدنی از معدن زرشوران شهرستان تکاب استخراج شود.

مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران همچنین با بیان اینکه نرخ بازگشت سرمایه این معدن بیش از 50 درصد است گفت: ارزش مواد معدنی موجود در معدن زرشوران 16 هزار میلیارد ریال است.

سعدمحمدی همچنین با اشاره به تولید کنونی طلا در کشور که سالیانه یک میلیون تن است به اجرای 6 طرح اکتشافی معدن طلا اشاره کرد و گفت: از سه سال بعد و با بهره برداری از کارخانه استحصال مواد معدنی معدن زرشوران، میزان تولید طلای کشور به چهار تن می رسد. هم اکنون حدود 10 معدن طلا در کشور فعال است.

سعدمحمدی همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون دو هزار و 500 تن طلا در جهان در هر سال تولید می شود، گفت: افریقای جنوبی در بین کشورهای دنیا با تولید سالانه 400 تن طلا، مقام نخست را دارد.

هم اکنون میزان ذخیره جهانی طلا حدود 50 هزار تن است. براساس این گزارش، احمدعلی هراتی نیک رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بر ضرورت راه اندازی زودتر از موعد کارخانه استحصال طلا در معدن زرشوران تاکید کرد.

در مراسم امضای قرارداد میان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و شرکت ایرانی پارس کانی معاون امور معدنی وزیر صنایع، استاندار آذربایجان غربی و دست اندرکاران معادن کشور حضور داشتند.

معدن زرشوران در 39 کیلومتری شمال غرب شهرستان تکاب واقع است. شرکت پارس کانی دارای صلاحیت و رتبه بندی با درجه عالی در زمین شناسی، اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد و صنایع معدنی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های نفت و صنایع و معادن است و در سال 1386 با استناد به اصل 44 قانون اساسی به شرکت خصوصی تبدیل شده است.