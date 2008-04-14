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۲۶ فروردین ۱۳۸۷، ۱۳:۲۴

هفته بیست و نهم رقابت های بوندس لیگا از فردا آغاز می شود

هفته بیست و نهم رقابت های بوندس لیگا از فردا آغاز می شود

هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال بوندس لیگا فردا و پس فردا در نقاط مختلف آلمان پیگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های وردربرمن و شالکه که از مدت ها قبل رقابت نزدیکی را برای نایب قهرمانی مسابقات این فصل آغاز کرده اند، این هفته هم به جدال با یکدیگر ادامه می دهند با این تفاوت که شالکه، میرکو اسلومکا، سرمربی خود را به دلیل کسب نتایج هفته های اخیر به خدمت نخواهد داشت.

بایرن مونیخ، صدرنشین رقابت ها نیز روز چهارشنبه در زمین اینتراخت فرانکفورت به میدان خواهد رفت.

برنامه کامل دیدارهای هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان به شرح زیر است:

سه شنبه 27/1/87
* هانزاروستوک - وردربرمن
* هرتابرلین - هامبورگ
* شالکه - انرگی کوتبوس
* ولفسبورگ - بوخوم

چهارشنبه 28/1/87
* آرمنیا بیله فلد - بایر لورکوزن
* بروسیا دورتموند - هانوفر
* دویسبورگ - کارلسروهه
* اینتراخت فرانکفورت - بایرن مونیخ
* اشتوتگارت - نورنبرگ

جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 60 امتیاز
2- وردربرمن 50 امتیاز
3- شالکه 48 امتیاز
4- بایرلورکوزن 47 امتیاز
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16 - دوئیسبورگ 25 امتیاز
17- آرمنیابیله فلد 25 امتیاز
18- نورنبرگ 23 امتیاز

کد مطلب 665220

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