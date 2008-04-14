  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۶ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۱۰

چهارمین بندر بزرگ ایران در منطقه تنبک ساخته می شود

مدیر پروژه فاز 12 شرکت پتروپارس از احداث چهارمین بندر بزرگ ایران در منطقه تنبک خبر داد و گفت: این بندر با سرمایه گذاری 300 میلیون دلار برای پهلوگیری کشتی های 50 هزار تنی ساخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اکبری در مراسم امضای قرارداد EPC1 پالایشگاه فاز 12 پارس جنوبی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: قرارداد ساخت این بندر بالغ بر 300 میلیون دلار است که محصولاتی مانند گوگرد از آن بارگیری خواهد شد.

به گفته وی اسناد مناقصه بندر از کارفرما تحویل گرفته شده و اوایل سپتامبر و پس از بررسی های نهایی قرارداد آن امضا خواهد شد.

اکبری زمان تعیین شده برای اجرای قرارداد  EPC1 پالایشگاه فاز 12 پارس جنوبی را 66 ماه عنوان کرد و افزود: شرکت پتروپارس باید در مدت 52 ماه به تولید اولیه برسد و نیم میلیارد فوت مکعب گاز شیرین این پالایشگاه را تحویل دهد، ضمن اینکه یک میلیارد فوت مکعب از تولید این فاز به شبکه سراسری تزریق می شود و 2 میلیارد فوت مکعب نیز به خوراک طرح های ال ان جی اختصاص می یابد.

به گفته وی از این پروژه روزانه 120 هزار بشکه در روز میعانات گازی و 750 تن گوگرد تولید خواهد شد. اکبری خاطر نشان کرد: در حال حاضر ساخت جکتها آغاز شده و قرارداد عرشه ها و ملزومات عرشه ها نیز نهایی شده است. ضمن اینکه برای حفاری باید دو دکل اجاره می شد که یک دستگاه از این دکل ها آماده شده است.

کد مطلب 665223

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها