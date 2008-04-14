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۲۶ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۰۶

برگزاری مراسم یادبود زنده‌یاد کاتوزیان در فرهنگسرای نیاوران

برگزاری مراسم یادبود زنده‌یاد کاتوزیان در فرهنگسرای نیاوران

مراسم یادبود زنده‌یاد استاد عباس کاتوزیان ساعت 17 روز پنجشنبه 29 فروردین در نگارخانه اصلی فرهنگسرای نیاوران برپا می‌شود که اکنون میزبان 50 سال نقاشی‌های اوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد، هنرمندان و هنردوستان برگزار خواهد شد، علاوه بر سخنرانی درباره این هنرمند گرانقدر و آثار ماندگار او، هنرمندان پیشکسوت و شاگردانش خاطراتی از زنده‌یاد کاتوزیان نقل می‌کنند.

ورود عموم برای حضور در این مراسم آزاد است و محل تشییع پیکر زنده‌یاد کاتوزیان نیز به زودی اعلام خواهد شد. آن مرحوم دو روز پس از برپایی نمایشگاهش در فرهنگسرای نیاوران در 85 سالگی درگذشت. نمایشگاه نقاشی‌های او تا سوم اردیبهشت در فرهنگسرای نیاوران روی دیوار خواهد بود.

کد مطلب 665237

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