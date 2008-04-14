اکران انیمیشن جدید فیلمساز ژاپنی برنده اسکار در تابستان

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد توشیو سوزوکی تهیه‌کننده فیلم جدید انیماتور افسانه‌ای ژاپن از به پایان رسیدن 80 تا 90 درصد تولید فیلم خبر داد. خالق فیلم‌های "شاهزاده خانم مونونوکه" و "قلعه متحرک هاول" برای وسواس در ساخت فیلم و بی‌توجهی به تاریخ‌های تعیین‌شده برای اکران شهرت دارد.





پوستر "پونیو روی صخره کنار دریا"

به گفته تهیه‌کننده "پونیو روی صخره کنار دریا"، حدود 80 درصد فیلم در اقیانوس اتفاق می‌افتد و میازاکی توجه زیادی بر شکل و حالت امواج و آب داشته است. شخصیت سوسوکه پسربچه قهرمان داستان، بر مبنای دوران کودکی گورو پسر میازاکی شکل گرفته که اکنون یک کارگردان است و پارسال فیلم موفق "داستان‌هایی از زمین دریا" را ساخت.

"قلعه متحرک هاول" فیلم قبلی میازاکی 67 ساله اواخر 2004 اکران شد و با 23/194 میلیون دلار پرفروشترین فیلم سال 2005 ژاپن بود. فیلم برنده اسکار "شهر اشباح" نیز سال 2001 در ژاپن به نمایش درآمد و با 297 میلیون دلار هنوز پرفروشترین فیلم این کشور است. میازاکی سال 2002 برای "شهر اشباح" جایزه خرس طلا جشنواره برلین را نیز برد.