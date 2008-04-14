مخالفت 14 مارس با گفتگو ؛ همسویی با تمایلات آمریکا

روز دوشنبه هفتم آوریل( 19 فروردین) همزمان با حضور نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در دمشق و دعوت مجدد وی از گروههای مختلف لبنانی به انجام گفتگو برای حل بحران کشورشان، کیلومترها آن طرف تر در قاهره، فواد سنیوره نخست وزیر لبنان پس از دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، به صراحت با درخواست نبیه بری برای گفتگو مخالفت کرد.

نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان از این احساس نگرانی می کند که دغدغه ایجاد خلاء در نهادهای سیاسی لبنان به خود مجلس نیز نزدیک می شود، زیرا از 20 آوریل(اول اردیبهشت) شمارش معکوس برای آخرین سال دوره مجلس فعلی آغاز می شود.

از این رو، برای همگان ضروری است که به مسئولیتهای خود برای دستیابی به راه حل عمل کنند که زمینه ساز ریاست جمهوری ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان و ورود وی به کاخ ریاست جمهوری در منطقه بعبدا باشد و همزمان راهکاری درباره وضعیت دولت فراهم نمایند.

اما مسئله مهمتر، توافق میان لبنانی ها درباره قانون انتخابات از هم اکنون است تا مسائل تا آخرین لحظه به همین صورت معلق باقی نماند.

نبیه بری تصور می کرد محافل و گروههای سیاسی داخل لبنان به طرح از سرگیری گفتگوها پاسخ مثبت دهند، بنابراین توجه خود را بیشتر به واکنشهای خارجی در قبال این طرح معطوف کرد، اما ناگهان با وضعیتی برخلاف تصور خود در سطح داخلی درلبنان روبرو شد و امکان توافق درباره از سرگیری گفتگوی داخلی از دوره های گذشته دشوارتر شد که این مسئله به خلاء سیاسی شدید برمی گردد.

در واقع، لبنان به دو طیف گروههای مخالف و گروه حاکم تقسیم شده است که گروههای مخالف می خواهند لبنان همچنان در جایگاه مقاومت و پایداری و هم پیمانی با محور خیرخواه شامل سوریه و ایران باقی بماند، اما گروه حاکم و فواد سنیوره نخست وزیر نامشروع و غیرقانونی آن می خواهد لبنان را به دامن محور شرارت یعنی آمریکا و اسرائیل ببرد و آن را از جایگاه مقاومت و پایداری خارج کند که این موضوع را ما در سخنان جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا شاهد هستیم که وی از دولت سنیوره و شخص وی حمایت کرده و رضایت خود را از آن ابراز می دارد.

آمریکایی ها با هرگونه طرحی میان گروههای مخالف و جریان حاکم موسوم به 14 مارس برای حل و فصل بحران سیاسی لبنان به ویژه طرح کاری اتحادیه عرب مخالف هستند و این موضوع را چند مسئول آمریکایی نیز به صراحت بیان کرده اند و حتی آمریکایی ها در گذشته با طرح فرانسه برای حل بحران سیاسی لبنان مخالفت کرده بودند.

درباره دلایل مخالفت آمریکا با حل بحران سیاسی لبنان باید گفت که رسیدن لبنانی ها به هرگونه راه حلی به معنای شکست آمریکایی ها خواهد بود که لبنان را دروازه خاورمیانه جدید خود می دانند و شکست آنها در لبنان به منزله پایان طرح صهیونیستی – آمریکایی در خاورمیانه خواهد بود.

حتی موضع فرانسه نیز، مخالفت با تحرک سیاسی اخیر رئیس مجلس نمایندگان لبنان است که این مطلب را برنار کوشنر وزیر امور خارجه این کشور بیان داشت و به زعم خود مدعی شد که نبیه بری آزاد نیست و فرانسه از وی استقبال نمی کند و بری، حزب الله، سوریه و ایران در برابر دستیابی به راه حل درلبنان مانع ایجاد می کنند.

موضع سنیوره و گروه حاکم به طورکلی تعجب آور نیست، زیرا همانند گفته سلیم الحص نخست وزیرپیشین لبنان، کسی که با طرح نبیه بری در از سرگیری گفتگوی داخلی مخالفت می کند، این تصمیم را براساس تمایلات خارجی می گیرد یا خواهان راه حل نیست.

ائتلاف گروههای مخالفت در بیانیه خود آورده اند که سفر دوره ای کنونی فواد سنیوره برای نشان دادن اختلافات در لبنان است.این درحالی است که طرح نبیه بری برای از سرگیری گفتگوها در حمایت از توافق داخلی و تایید طرح کاری اتحادیه عرب ومصوبات آن است.

سنیوره پس از اینکه تایید آمریکا و اروپا و اکثریت کشورهای عربی به ویژه کشورهای به اصطلاح میانه رو شامل مصر، عربستان و اردن را احساس کرده است، بر تکروی و سلطه طلبی و مخالفت با مشارکت دیگران در قدرت در لبنان اصرار می ورزد و به فاکتور زمان و این مسئله که تغییراتی به زودی در منطقه ایجاد خواهد شد، دل بسته است که این امر را حضور ناوهای آمریکا در مقابل سواحل لبنان در دریای مدیترانه و آمادگی نظامی اسرائیل و رزمایش بزرگ این رژیم که اولین نوع خود در تاریخ ایجاد این رژیم جعلی، غاصب و اشغالگر در سرزمین فلسطین تایید می کند.

جای شگفتی است که سنیوره و جریان حاکم، همه طرح های گفتگوی داخلی و مشورتی نبیه بری رئیس مجلس لبنان را در گذشته تایید می کردند و بری را به عنوان داور می دانستند و و مدیریت وی را قبول داشتند، اما هم اکنون نبیه بری رئیس مجلس و رئیس جنبش امل و هم پیمان حزب الله و از رهبران گروههای مخالف را برای مدیریت گفتگوهای داخلی دارای صلاحیت نمی دانند.

سنیوره و جریان حاکم می گویند که باید در انتخاب میشل سلیمان رئیس جمهور توافقی تسریع ایجاد کرد و می خواهند که گفتگو از کاخ بعبدا و نه مجلس آغاز شود درحالی که این مسائل به منزله فرار جریان حاکم از توافق درباره تشکیل دولت وحدت ملی و قانون جدید انتخابات مورد رضایت همگان است.

رئیس مجلس نمایندگان لبنان می گوید که باید لبنان را در مسیر دستیابی به راه حل برای جلوگیری از رسیدن آن به لبه پرتگاه قرار دهیم، زیرا وی درک می کند که رسیدن کشور به لبه پرتگاه چه عواقب وخیم و نامعلومی به همراه خواهد داشت.

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"ابو یاسرعادل عون" عضو جنبش امل لبنان