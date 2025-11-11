نیروی انتظامی در تأمین امنیت روستاها نقش موثری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی زالی بعدازظهر سه‌شنبه با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی، با فرمانده و جانشین انتظامی دیدار و گفت‌وگو کرد، و ضمن تقدیر از زحمات و خدمات شبانه‌روزی نیروی انتظامی، درباره مسائل امنیتی و انتظامی حوزه بخش مرکزی و راهکارهای ارتقای سطح همکاری میان بخشداری، دهیاران و نیروهای انتظامی بحث و تبادل نظر شد.

بخشدار مرکزی خوانسار اظهار کرد: برنامه‌ریزی مشترک برای برگزاری نشست‌های منظم با دهیاران و شوراهای روستا می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر چالش‌ها و نیازهای امنیتی منجر شود و زمینه اجرای طرح‌های مؤثر و پایدار را فراهم کند.

وی افزود: تقویت حضور میدانی نیروهای انتظامی در محورهای روستایی نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و احساس امنیت عمومی دارد و بخشداری آماده است ظرفیت‌های مدیریتی و محلی را در این مسیر به کار گیرد.

وی در خصوص تلاش‌ها و حضور مؤثر مجموعه انتظامی در برقراری نظم و امنیت روستاها قدردانی کرد و بر استمرار تعامل و هماهنگی مشترک در مدیریت مسائل امنیتی و اجتماعی بخش تأکید نمود.