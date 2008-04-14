۵۱۴‬ واحد مسکونی در شهرستان سمنان در حال احداث است

علیرضا کفاش در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: 144 واحد مسکونی مربوط به سفر مقام رهبری است و 40 واحد مربوط به سفر ریاست جمهوری به استان سمنان است.

وی افزود: در اجرای طرح سند دار کردن واحدهای مسکونی روستایی تاکنون برای سه هزار و ‪ ۹۸۸ ‬ واحد مسکونی روستایی در این شهرستان سند صادر شده است و در سال جاری کل روستاهای دارای شورای اسلامی در شهرستان سند دار خواهند شد.

به گفته وی، در مرحله اول، دوم و سوم درخصوص طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی تاکنون 840 میلیون تومان تسهیلات جهت احداث واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر 12 هزار نفر جمعیت در این شهرستان پرداخت شده است.