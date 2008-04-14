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۲۶ فروردین ۱۳۸۷، ۱۷:۵۴

۵۱۴‬ واحد مسکونی در شهرستان سمنان در حال احداث است

۵۱۴‬ واحد مسکونی در شهرستان سمنان در حال احداث است

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سمنان گفت: ۵۱۴‬ واحد مسکونی در شهرستان سمنان در حال احداث است که ساخت این واحدها در سال 88 به اتمام می رسد.

علیرضا کفاش در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: 144 واحد مسکونی مربوط به سفر مقام رهبری است و 40 واحد مربوط به سفر ریاست جمهوری به استان سمنان است.

وی افزود: در اجرای طرح سند دار کردن واحدهای مسکونی روستایی تاکنون برای سه هزار و ۹۸۸واحد مسکونی روستایی در این شهرستان سند صادر شده است و در سال جاری کل روستاهای دارای شورای اسلامی در شهرستان سند دار خواهند شد.

به گفته وی، در مرحله اول، دوم و سوم درخصوص طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی تاکنون 840 میلیون تومان تسهیلات جهت احداث واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر 12 هزار نفر جمعیت در این شهرستان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه اسناد این واحدهای روستایی با همکاری اداره ثبت اسناد صادر و به روستاییان داده می‌شود، گفت: از محل دو درصد اعتبار نفت امسال دو میلیارد ریال اعتبار به مناطق محروم سمنان اختصاص یافته است.

کد مطلب 665266

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