مصلای نماز جمعه شهر فردیس تجهیز و بازسازی می شود

رضا ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با تخصیص دو میلیارد ریال بودجه از سوی شهرداری کرج مصلای نماز جمعه شهر فردیس توسعه یافته و تجهیز می شود.

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه به زودی از سوی اداره عمران شهرداری منطقه سه کرج آغاز می شود و امید می رود تا پایان سال به بهره برداری برسد.

این مسئول از خیرین و سرمایه گذاران داخلی خواست تا در ایجاد مراکز و اماکن تفریحی، فرهنگی، ورزشی و ... که مورد نیاز شهروندان است با شهرداری کرج همکاری کنند.

ترابیان خاطرنشان کرد: شهرداری منطقه سه نیز آمادگی آن را دارد تا زمین هایی را در اختیار ادارات و و نهادهای دولتی که در مرکز شهر کرج متمرکز شده اند قرار دهد تا شعبی را در این شهر سیصد هزار نفری ایجاد کنند و از ترافیک و مشکلات شهر کرج بکاهند.