به گزارش خبرنگار مهر، جلسه فوق‌العاده شورای صنفی نمایش برای رسیدگی به مسئله اکران فیلم سینمایی "پابرهنه در بهشت" در سینما عصر جدید صبح امروز دوشنبه 26 فروردین با حضور کاوه مدیر سینما عصر جدید برگزار و مقرر شد فیلم توکلی از چهارشنبه در این گروه سینمایی اکران شود.

بر این اساس فیلم سینمایی "دایره زنگی" ساخته پریسا بخت‌آور هم از اکران سینما عصر جدید کنار گذاشته و قرار شد مدیریت این سینما راسا برای اکران فیلمی در سالن شماره 2 تصمیم بگیرد. پیشتر قرار بود در سالن شماره دو عصر جدید "به همین سادگی" سیدرضا میرکریمی اکران شود.