رفتن به طبيعت انسان را شاداب و فعال مي كند

دكتر حسين لطف آبادي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: با توجه به اينكه خلقت انسانها از طبيعت بوجود آمده وهمچنين خواستگاه آدمي را خداوند از طبيعت گرفته، بنابراين هر بازگشتي به آن، انسان را سر زنده وشاداب مي كند.

وي افزود: شكل گيري ژنتيك انسان نيز به گونه اي است كه ما را با طبيعت مرتبط مي كند ، كودكان تا زماني كه ويژگيهاي اجتماعي آنها شكل نگرفته بازگشتي به طبيعت دارند ودرطبيعت بدنبال يافتن گياهان وچيزهايي براي خوردن مي گردند، تمام اينها نمونه ميل واشتياق مردم براي رفتن به سمت طبيعت است.

وي خاطر نشان كرد: دريك قرن اخير زندگي اجتماعي ، ماشيني و مادي انسانها را از رفتن به سوي طبيعت دور كرده است اما ايام نوروز بهترين زمان است تا با بازگشت به محيط سبز، آرام ومناسب، آدمي با فطرت وخداي خود نزديك تر شود.

لطف آبادي تاكيد كرد: متاسفانه بسياري از مردم كشور، فرهنگ غرب وزندگي ماشيني را بطوركامل پذيرفته اند وسبك زندگي خود را تغيير داده و همين فرهنگ وارداتي باعث شده جنبه هاي ديگر زندگي را فراموش كرده وديگر مانند گذشته به سفر وگردش در طبيعت نروند ، اما مسوولين بايد مجددا اين فرهنگ را دربين مردم جاي بيندازند وآنها نيز بدانند كه اين كار چقدر در روحيه ، كاروزندگي شان تاثير مثبت وعميقي خواهد داشت وهمچنين باعث تقويت روحيه نشاط نيز مي شود.