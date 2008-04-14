"فال خون" داوود غفارزادگان در آمریکا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر سوره مهر، "فال خون" که با عنوان Fortune told in blood در آمریکا منتشر شده، توسط نشر سوره مهر به همراه پنج کتاب دیگر به محمدرضا قانون پرور سپرده شده بود که از میان آنها این رمان به دلیل نگاه ویژه به جنگ و فضای متفاوت اثر مورد قبول واقع شد. قانون پرور استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تگزاس است.

غفارزادگان درباره ترجمه کتابش گفته است: "ترجمه آثار درجه اول در خارج از مرزهای کشور به جهت داشتن ادبیات قوی، معرف فرهنگ ایرانی است و این تعامل فرهنگی منجر به صلح، همزیستی و درک متقابل می شود. با توجه به شرایط خاص کشور، ترجمه آثار جنگ و حقایق و ناگفته های جنگ تحمیلی ایران و عراق می تواند روشنگر مطالبی از جنگ باشد که به دلیل سکوت رسانه ها به گوش کسی نرسیده است."

فال خون داستان دو سرباز است که برای دیده بانی به منطقه هور اعزام می شوند و در این مکان ماجراهای مختلفی بر آنها می گذرد.

سوره مهر پیشتر زمینه های ترجمه انگلیسی و انتشار رمانهایی چون "سفر به گرای 270 درجه" احمد دهقان و "شطرنج با ماشین قیامت" حبیب احمدزاده را در آمریکا فراهم کرده بود.

«شب ایوب»، «آواز نیمه شب»، «دختران دلریز»، «سنگ اندازان غار کبود» و «پرواز درناها» از جمله آثار داوود غفارزادگان است.