ساخت 750 واحد مسکونی به کمک خیرین در آذربایجان شرقی

قربان محمدی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: به منظور ساماندهی فعالیت خیرین در بخش مسکن، انجمن خیرین مسکن ساز در آذربایجان شرقی به زودی تاسیس می شود.

وی با اشاره به فعالیت بنیاد مسکن آذربایجان شرقی در طول سالیان گذشته افزود: این بنیاد تاکنون در بخش مسکن شهری 7 هزار و 200 واحد مسکونی احداث و به متقاضیان واگذار کرده است.

به گفته محمدی ، از میان خانه های واگذار شده تعداد سه هزار و 96 واحد در طول سال گذشته احداث و واگذار شده اند.

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: در سال جدید نیز سه هزار واحد مسکونی در شهرهای مختلف استان احداث و به متقاضیان واگذار می‌شود.

محمدی در ادامه به اجرای طرح مقاوم سازی خانه‌های روستایی تاکید کرد و گفت : بر اساس برنامه دولت سالانه 200 هزار واحد مسکونی روستایی در سطح کشور مقاوم سازی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه سهم استان آذربایجان شرقی از مقاوم سازی خانه های روستایی سالانه 12 هزار واحد مسکونی است افزود :‌ بر همین اساس 12 هزار واحد مسکونی سال 86 به مرحله معرفی به بانک رسیده است.

محمدی اظهار امیدواری کرد: در سالجاری نیز 12 هزار واحد مسکونی روستایی در استان مقاوم سازی شود.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی، به اعتبارات اختصاص یافته برای مقاوم سازی روستاهای آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت : 780 میلیارد ریال اعتبار به ازای هر واحد مسکونی 70 میلیون ریال به روستاییان واگذار می شود.