اجرای دقیق قانون وظیفه اصلی مجریان نظم و امنیت انتخابات است

درزی معاون سیاسی امنیتی استانداری گیلان دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: همه عوامل دست اندرکار همچون دور اول با تمام توان برای برگزاری باشکوه انتخابات در این مرحله تلاش می کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیلان در ادامه از آمادگی کامل استان برای برگزاری انتخابات دور دوم در استان خبر داد و گفت: از مجموع 13 کرسی نمایندگی مجلس برای استان گیلان، 9 نامزد در مرحله اول به ‌صورت مستقیم با کسب حد نصاب لازم آرا ء به مجلس راه پیدا کردند و انتخابات در حوزه‌های انتخابیه رشت و آستانه اشرفیه به دور دوم کشیده شده است.

درزی با اشاره به اینکه رشد مشارکت مردم در انتخابات مجلس هشتم در گیلان 15درصد بیشتر از دوره های قبل بوده است، عنوان کرد: افزون بر یک میلیون و ‪ ۵۰۵‬هزار نفر در انتخابات مجلس هشتم واجد شرایط رای دادن بودند.

این مقام مسئول در استانداری گیلان افزود: استان گیلان دارای ‪ ۱۳‬نماینده در مجلس شورای اسلامی است که ‪۹‬ از نفر آنان انتخاب شده و تعداد هشت نماینده مورد تائید قرار گرفته و یک نفر دیگر در حال بررسی است.

درزی خاطر نشان کرد: در انتخاب مرحله دوم چهار نماینده از شهرهای رشت و آستانه اشرفیه در استان گیلان به مجلس شورای اسلامی راه خواهند یافت.

وی یادآورشد: در مرحله دوم انتخابات تعداد ‪ ۱۴۴‬شعبه اخذ رای در آستانه ‌اشرفیه و ‪ ۴۶۷‬شعبه در شهرستان رشت در نظر گرفته شده ‌است.

زمان برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس هشتم همزمان با سراسر کشور، ششم اردیبهشت ماه است.

