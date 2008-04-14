50 درصد دانشجویان آذربایجان غربی در دانشگاههای پیام نور تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد باقر داریانی ظهر امروز در در مراسم افتتاح سالن ورزشی دانشگاه پیام نور شهرستان ارومیه توسعه مراکز دانشگاه پیام نور در استان را در راستای تحقق شعار عدالت آموزشی دولت دانست و اظهار داشت: ارتقاء شاخص دانشجویی استان با اتکا به توسعه دانشگاه پیام نور یکی از اقدامات مهم دولت است.

وی به اهتمام دانشگاههای استان در زمینه نوآوری های علمی تاکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری با اعلام سال نوآوری و شکوفایی دانشگاهها به عنوان مراکز علمی در تحقق این فرمایشات وظیفه مهمی بر عهده دارند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب در آغاز سال جدید با اشاره به اینکه دانشگاه های آذربایجان غربی از ظرفیتهای علمی قابل توجهی برخوردار هستند، افزود: دستاوردهای جدید علمی برای ارتقاء شاخص های عمرانی و خدماتی نیاز اساسی نظام فنی و اجرایی استان است و در این زمینه اساتید و دانشجویان باید با تشکیل ستادهای مختلف علمی و پژوهشی و با بهره گیری از افکار نو و خلاق، ایده های جدیدی را در زمینه های مختلف عمرانی و صنعتی ارائه دهند.

این مقام مسئول توسعه فضاهای علمی و سرانه آموزش عالی را از برنامه های مهم دولت در آذربایجان غربی اعلام کرد و افزود: راه اندازی دانشگاه صنعتی ارومیه، بهره برداری از پردیس دانشگاه بین المللی امام خمینی در مهاباد و دریافت مجوز احداث دانشگاه بین المللی غرب کشور به همراه احداث واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در ارومیه از جمله اقدامات زیرساختی مهم دولت در دو سال گذشته برای بهبود و ارتقاء شاخص ها علمی و آموزشی استان است.

رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی نیز در ادامه این مراسم توسعه واحدهای آموزشی و رشته های تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را از مهمترین برنامه های دانشگاه پیام نور در استان عنوان کرد و افزود: در دو سال گذشته با افزایش چهار مراکز آموزشی جدید، ظرفیت جذب دانشجو در رشته ها و مقاطع مختلف با افزایش 10 هزار نفر به 38 هزار دانشجو ارتقاء یافته است.

علی عاشری با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی در 54 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گفت: از این میزان رشته تحصیلی 30 رشته در یکسال گذشته اضافه شده است و به زودی با تکمیل ساختمان جدید آموزشی شماره 3 دانشگاه پیام نور ارومیه مجوز مرکز تحصیلات تکمیلی در مقطع دکترا به این واحد اعطاء خواهد شد.

وی همچین افزود: هم اکنون درمراکز دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی جذب دانشجو به سه روش آزمون سراسری، فراگیر و آزمون محور انجام می گیرد و به زودی با تکمیل امکانات برگزاری کلاسهای آموزشی اینترنتی بدین روش نیز دانشجو جذب خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای 13 پروژه عمرانی در مراکز پیام نور استان اشاره کرد و گفت: دو پروژه دانشگاه پیام نور تکاب و شاهین دژ از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بوده که با پیشرفت اجرایی بالای 90 درصد تا سه ماه آینده به بهره برداری خواهند می رسند.

سالن ورزشی دانشگاه پیام نور با کاربری چند منظوره با زیر بنای دو هزار و 500 مترمربع و با اعتبار هشت هزار و700 میلیون ریال در مدت شش ماه احداث خواهد شد.