ایرج زینی‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی، شناسایی و مداخله به موقع در دستور کار قرار گرفته تا بخش عمده‌ای از آسیب‌ها تا حد امکان مدیریت شود و فشار سنگین بر دوش خانواده‌ها و مراکز آموزشی کاهش یابد.

وی با اشاره به تفاوت‌های موجود در نوع آسیب‌ها افزود: با توجه به مسئولیت دبیرخانه راهبردی نماد در سطح استان، ما جامع آسیب‌های روانی و اجتماعی را تدوین کرده‌ایم و متناسب با شرایط بومی هر منطقه، راهکارها، تحلیل‌ها و برنامه‌های عملیاتی در اختیار مدارس و نهادهای مرتبط قرار داده‌ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام تأکید کرد: هدف اصلی این برنامه‌ها، ایجاد مداخله به‌موقع و کاهش بار آسیب‌ها در محیط‌های آموزشی و خانوادگی است تا دانش‌آموزان در فضایی امن‌تر و سالم‌تر مسیر رشد و یادگیری خود را طی کنند.