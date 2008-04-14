آرمان میرهاشمی دبیر کانون فیلم انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف به خبرنگار مهر گفت: "فردا ساعت 13 "درخت گلابی" با حضور گلشیفته فراهانی بازیگر و فرامرز فرازمند تهیه‌کننده فیلم به نمایش درمی‌آید و جلسه نقد و بررسی آن نیز برگزار می‌شود. در تلاش هستیم کارگردان فیلم نیز در این مراسم حضور داشته باشد."

"درخت گلابی" محصول سال 1376 به نویسندگی و کارگردانی مهرجویی بر اساس داستانی از گلی ترقی ساخته شده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: محمود نویسنده‌ای است که برای نوشتن باقیمانده کتاب جدیدش در پی یک دوره طولانی کم‌کاری به باغ پدری خود در دماوند پناه آورده است. اما در باغ درخت گلابی که برای محمود سرشار از خاطره است میوه نداده...

در این فیلم همایون ارشادی، گلشیفته فراهانی، محمدرضا شعبان‌نوری، جعفر بزرگی، نعمت‌الله گرجی و ... به ایفای نقش می‌پردازند. دیگر عوامل تولید فیلم نیز عبارتند از فیلمبردار: محمود کلاری، چهره‌پرداز: عبدالله اسکندری و مدیر تولید، دستیار و برنامه‌ریز: محمدرضا شریفی‌نیا.

میرهاشمی درباره برنامه‌های آینده کانون فیلم شریف افزود: "در هفته‌های آینده قصد داریم فیلم سینمایی "خواب تلخ" نخستین ساخته بلند محسن امیریوسفی را به نمایش بگذاریم. به زودی نیز برنامه‌ای با عنوان مروری بر مستندهای محمد رسول‌اف را برگزار می‌کنیم."