چمران: اصلاح قانون شوراها در مجلس بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران پیش از ظهر پنجشنبه در در هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استانها در ارومیه گفت: در حال حاضر موضوع اصلاح قانون شوراها در مجلس مطرح است که یک قانون مهم و راهبردی است و برای اصلاح این قانون از نمایندگان مجلس انتظار داریم هماهنگی لازم را با اعضای شوراهای اسلامی شهرها نیز داشته باشند.
وی خطاب به شوراهای اسلامی گفت: اعضای شوراهای اسلامی نیز متن این را قانون را مطالعه کنند و نظرات و پیشنهاد خود را به مجمع مشورتی اعلام کنند تا در تدوین قانون اصلاح شوراها مورد استفاده قرار بگیرد.
چمران تاکید کرد: شوراها در درجه اول باید انسجام بین خود را حفظ کنند، اختلاف نظرها باید بهصورت خصوصی و درونی حل شود و نیاز نیست در ملاعام مطرح شود.
وی با بیان اینکه سالهاست در خصوص مدیریت یکپارچه شهری تلاش میشود، اضافه کرد: باید توجه داشت در این مسیر ضمن واگذاری وظایف به شوراها و شهرداریها، منابع مالی و بودجه نیز در اختیار قرار گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: نباید قوانینی تصویب شود که تنها مسئولیتها منتقل شوند بلکه بودجه نیز باید به همراه وظایف، اختیارات و منابع مالی در اختیار مدیریت محلی باشد.
ارومیه با داشتن تنوع قومی و مذهبی میتواند الگویی از وحدت و انسجام ملی باشد
وی با ابراز خرسندی از حضور در شهر تاریخی ارومیه افزود: این شهر، نماد همزیستی پیروان ادیان و افکار مختلف بوده است که همین امر میتواند الگویی برای انسجام ملی در کل کشور باشد.
چمران اضافه کرد: ارومیه با داشتن تنوع قومی و مذهبی میتواند الگویی از وحدت و انسجام ملی باشد و این اتحاد است که میتواند مشت محکم را بر دهان یاوهگویان بکوبد.
وی یادآور شد: کشورهای دیگر اتحاد و انسجام مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه را به ما تبریک گفتند و اظهار کردند قدر این مردم را بدانید که در دنیا بینظیر هستند، اساس اسلام بر اساس توحید بنا نهاده شده است و ما باید بیش از دیگران به این اتحاد و انسجام بها دهیم.
رئیس شورای عالی استانها با گرامیداشت یاد و نام شهید مهدی باکری و شهدای ارومیهای دوران دفاع مقدس و حفظ امنیت ملی کشورمان اضافه کرد: شهید باکری نمونهای از تعهد، تخصص و تقوا بود و در جایگاه شهردار ارومیه، تنها برای خدا کار میکرد و همین اخلاص، رمز ماندگاری نام او شد.
شفافیت مالی و پیشبینی ردیف مستقل، راهکار مقابله با مشکلات بودجهای شهرداریها
رئیس کمیسیون حقوقی و اقتصادی هفتاد و هفتمین اجلاس رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها نیز در این نشست با اشاره به مغایرت برخی آئیننامهها و بخشنامههای دولت با ماده ۹۰ قانون شوراها و قوانین برنامه توسعه، اظهار داشت: این موضوع اجرای صحیح بودجه انتخابات شوراها و تخصیص سهم شهرداری را با مشکل مواجه کرده است.
ابراهیم حسینی با بیان اینکه سهم شهرداریها باید با ردیف مستقل و شفاف در بودجه پیشبینی شود، تصریح کرد: نبود چارچوب مشخص ریالی و خدمات، مغایر ماده ۹۰ قانون شوراها و قوانین برنامه توسعه است و باعث بروز مشکلات اجرایی و ایجاد بدهی برای دستگاههای اجرایی میشود.
وی با بیان اینکه ثبت رسمی سهم شهرداری و پیشبینی ردیف مستقل اعتباری، علاوه بر اینکه شفافیت مالی را تضمین میکند، امکان پیگیری قانونی مطالبات شوراها را نیز فراهم میآورد، یادآور شد: در صورت وجود نقض قانونی، مجلس میتواند اقدام به اصلاح آئیننامهها کند و دولت موظف به رعایت چارچوب قانونی خواهد بود.
حسینی با تأکید بر پیشبینی ردیف مستقل بودجه و شفافیت مالی، گفت: تعیین سهم مشخص شهرداریها و سایر دستگاهها به صورت ردیف مستقل و شفاف، علاوه بر ایجاد نظم مالی، امکان برنامهریزی دقیق و جلوگیری از بدهیهای غیرضروری را فراهم میکند و اجرای انتخابات را بدون مشکل پیش میبرد.
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