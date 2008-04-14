اخبار کوتاه حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد اسماعیل فلاح در این باره گفت: حوزه هنری در حال حاضر در 34 استان و شهرستان کشور فعالیت دارد و به محض اینکه رایزنی‌های ما با مدیران مراکز استانی به نتیجه نهایی رسید، برای اجرای نمایش برگزیده تئاتر تک در استان‌های تحت پوشش خود اقدام خواهم کرد.

در چهارمین جشنواره سراسری تئاتر تک 18 نمایش تک بازیگر از 9 استان با یکدیگر رقابت می‌کنند. چهارمین جشنواره سراسری تئاتر تک به کوشش مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و حوزه هنری خوزستان 28 فروردین در اهواز به کار خود خاتمه می‌دهد.

* اکران جدیدترین فیلم‌های ایران و جهان در شهرکرد

فیلم‌های کوتاه، بلند و مستند ایران و جهان با حضور کارگردانان مطرح کشور از اول اردیبهشت در شهرکرد به نمایش درمی‌آید.

با راه‌اندازی سالن جدید کانون فیلم حوزه هنری فیلم‌های کوتاه، بلند و مستند با حضور کارگردانانی چون مهرداد اسکویی، علیمحمد قاسمی، سعید تارازی، جواد مزدآبادی و محمد شیروانی به نمایش درمی‌آید.

این برنامه به کوشش حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری یکشنبه‌ها ساعت 16 در کانون فیلم حوزه هنری واقع در شهرکرد، خیابان شریعتی، جنب سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.