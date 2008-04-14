به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت ارشاد، محمد حسین صفار هرندی در حاشیه این دیدار روند اجرایی برپایی نمایشگاه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: نمایشگاه بین المللی کتاب امسال به مراتب بهتر از سال گذشته برپا می شود.

وی افزود: با همراهی و همکاری دوستان در وزارت مسکن و شهرسازی به ویژه شخص مهندس سعیدی کیا مراحل مختلف آماده سازی نسبی نمایشگاه به گونه ای که شرایط در قیاس با گذشته از وضعیت بهتری برخوردار باشد، به خوبی انجام می شود.

وزیر ارشاد انتقال نمایشگاه به محل مصلی تهران را یکی از موفق ترین تجربیات دوران نمایشگاهی کتاب ارزیابی کرد و گفت: نمایشگاه سابق به اقرار تمام اهالی فن از لحاظ مسایل ترافیکی و وضعیت ساختمانهای فرسوده آن مکان مناسبی برای برپایی نمایشگاه تشخیص داده نشد. ضمن اینکه در محل سابق بحث تبدیل وضعیت به شرایط جدید مطرح و به عنوان پروژه نمایشگاهی کشور محسوب نمی شده است؛ از این رو سرمایه گذاری در چنان محلی علاوه بر آزار و اذیت ساکنان محل و عابران دردسرهای زیادی را موجب می شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: مصلای تهران در قیاس با سایر مکانهای نمایشگاهی وضعیت مناسب تری در اختیار بازدید کنندگان قرار داد به گونه ای که منتقدین نیز به شرایط قابل قبول آن اعتراف کردند.

وی تاکید کرد: انتقال محل نمایشگاه سبب شد تا بخش عظیمی از طرفداران نمایشگاه که در جنوب و مرکز شهر ساکن هستند از امتیاز فاصله نزدیک با محل نمایشگاه برخوردار شوند تا این دسته از بازدید کنندگان دیگر مجبور به جابجایی به شمالی ترین نقطه شهر نشوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: علاوه بر این، محیط نمایشگاه محیط زیبایی است و معماری ایرانی اسلامی، فضای معنوی حاکم بر آن و بهره مندی ناشران از سالنهای مناسب و یکپارچه نیز بر شکوه نمایشگاه کتاب افزوده است.

وی با بیان اینکه "در محل مصلی با یک کارگاه زنده و فعالی روبرو هستیم تا هر چه زودتر این سازه عظیم معنوی و فرهنگی در اختیار مردم تهران قرار گیرد" خاطر نشان کرد: در طول برپایی نمایشگاه امنیت کامل برای بازدید کنندگان تامین می شود.

صفار هرندی اضافه کرد: با تمهیداتی که پیش بینی می شود نمایشگاه امسال بهتر از سال گذشته و سال آینده نیز بهتر از امسال برپا می شود.