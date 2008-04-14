نشست تخصصی نقد عکس در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مرتضی لطفی استاد دانشکده هنر دانشگاه فردوسی مشهد عصر امروز در این نشست ضمن مرور تاریخ عکاسی در جهان و ایران و همچنین اختراع دوربین عکاسی،‌ خطاب به هنرمندان حاضر افزود: عکاسان باید نگاه خود را به سوژه عمیق تر کرده و از کلیشه بپرهیزند و هر عکاس باید هویت عکس خود را حفظ کند و در جهت افزایش دانش عکاسی گام بردارد.

وی تاریخ ورود عکاسی به ایران را سال 1844 میلادی دانست و افزود: این هنر به فاصله چهار سال بعد از معرفی آن به جهان به کشور وارد شد که این امر جایگاه ویژه عکاسی در کشور را می رساند.

در این نشست عکس هایی با موضوع طبیعت، معماری و اجتماع در معرض نمایش گذاشته شد و مصوب شد نشست بعدی با موضوع تاریخ ورود عکاسی به مشهد در اوایل اردیبهشت ماه برگزار شود.

این نشست هفتمین نشست تخصصی عکس است که به همت اداره فرهنگ ارشاد اسلامی مشهد با حضور 40 عکاس مشهدی در سالن اجتماعات این اداره تشکیل شد.

نشست یاد شده با هدف ارتقا سطح دانش بصری هنرمندان و تبادل نظر کارشناسان برگزار شد به نقد و بررسی عکس های به نمایش گذاشته پرداخت.