به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت سینمایی حوزه هنری اعلام کرد کار فیلمبرداری "زادبوم" با حضور عزت‌الله انتظامی، بهرام رادان و چند بازیگر حرفه‌ای سینمای آلمان در شهر هامبورگ ادامه می‌یابد و گروه پس از گرفتن صحنه‌های آلمان پس از یک وقفه کوتاه برای ادامه کار راهی دبی می‌شود.

"زادبوم" بر اساس طرحی از سیدرضا میرکریمی قصه‌ای چندوجهی دارد و در آن ارتباط یک آدم با زادگاه، خانواده و هویت گمشده خود در شرایطی اجتماعی که فاصله بین آدم‌ها زیاد شده و وطن جایگاهش را از دست داده، طرح می‌شود. داودی فیلم را سنگین‌ترین پروژه سینمایی خود می‌داند و معتقد است فیلمبرداری بخش‌های تهران و جزیره قشم از سخت‌ترین قسمت‌های کار بوده است.

فیلمنامه فیلم سینمایی "زادبوم" را داودی و فرید مصطفوی نوشته‌اند و مسعود رایگان، رویا تیموریان، مهدی سلوکی، احمد کاوری، هوشنگ توکلی، پگاه آهنگرانی و... در آن به ایفای نقش می‌پردازند. این فیلم محصول سازمان توسعه سینمایی سوره و بنیاد سینمایی فارابی است و داودی تهیه‌کننده آن است.