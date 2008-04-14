عربستان و ژاپن بایداز همگروهی با ایران نگران باشند / هدف ما جام جهانی است

نناد نیکولیچ سرمربی تیم فوتبال جوانان وامید کشورمان با بیان این مطلب به خبرنگار مهرافزود : تمام تیم های حاضر در مرحله دوم رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا تیم های باکیفیتی هستند و تقریبا دریک سطح قرار دارند و نمی توان هیچ گروهی را آسان تلقی کرد.

نیکولیچ اضافه کرد: درمسابقات مرحله مقدماتی حتی تیم های همگروه ایران نظیر لبنان، هند و پاکستان فوق العاده ظاهر شدند و بازیهای خوبی را از خود به نمایش گذاشتند و این نشان می دهد تمام تیم های آسیایی درسطح فوتبال پایه سرمایه گذاری خوبی داشته اند و دیگرهیچ حریفی را نمی توان آسان تلقی کرد.

وی با اشاره به همگروهی کشورمان با تیم های عربستان، ژاپن و یمن در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا یادآورشد : هرچند ما با تیم میزبان (عربستان) و ژاپن که سابقه قهرمانی در آسیا را دارد همگروه هستیم ولی چنانچه در هر گروه دیگری قرارداشتیم شرایط همین گونه بود و باید تنها برای این مسابقات از هر نظر آماده باشیم و خودمان را برای روزهای سخت آماده کنیم.

نیکولیچ اضافه کرد : شخصا هیچ نگرانی برای همگروهی با تیم های عربستان و ژاپن ندارم چرا که به بازیکنانم اعتقاد دارم و اطمینان دارم پتانسیل تیم ما در این رده ازهر نظر بالاتر آنهاست و این تیم های رقیب هستند که باید ازهمگروهی با ایران نگران باشند.

سرمربی تیم فوتبال جوانان درخصوص برنامه های آماده سازی این تیم گفت : برنامه کاملی را برای آماده سازی تیم جوانان به فدراسیون فوتبال ارائه کرده ام که طی آن برنامه های آماده سازی تیم از اوایل خرداد ماه بطورجدی آغازخواهد شد که در آن دو اردوی آلمان و برزیل پیش بینی شده و اعتقاد دارم درصورتی که اردوهای خارجی و دیدارهای تدارکاتی تیم جوانان بطورکامل اجرا شود می توانیم جزوچهارتیم صعود کننده به مسابقات جام جهانی مصر باشیم .

نیکولیچ اظهار داشت : نقطه امیدواری تیم جوانان این است که درحال حاضربخش عمده ای ازبازیکنان این تیم درباشگاههای لیگ برترحضوردارند و جزو پدیده های لیگ به شمار می روند و با اجرای یک برنامه کامل آماده سازی می توان به سان یک مدعی درمسابقات قهرمانی جوانان آسیا ظاهر شد.