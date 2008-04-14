احتمال جایگزینی قریب الوقوع صمصامی به جای دانش جعفری

یک مقام آگاه در گفتگو با مهر گفت : با توجه به قطعی شدن رفتن داوود دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی، انتصاب احتمالی حسین صمصامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت به عنوان وزیر و یا سرپرست امور اقتصادی و دارایی قوت گرفته است.

این مقام آگاه در عین حال افزود : گزینه های دیگری همچون پرویز داوودی ( معاون اول رئیس جمهوری ) و محمد هادی زاهدی وفا ( معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ) نیز برای جایگزینی داوود دانش جعفری مطرح هستند.

وی تصریح کرد : حکم سرپرست یا معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس احتمالا تا اواسط هفته آینده صادر خواهد شد.