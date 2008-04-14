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۲۶ فروردین ۱۳۸۷، ۱۹:۰۲

اختصاصی مهر/

احتمال جایگزینی قریب الوقوع صمصامی به جای دانش جعفری

احتمال جایگزینی قریب الوقوع صمصامی به جای دانش جعفری

برخی منابع آگاه از احتمال جایگزینی قریب الوقوع حسین صمصامی به جای داوود دانش جعفری در پست سرپرستی و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر می دهند.

یک مقام آگاه در گفتگو با مهر گفت : با توجه به قطعی شدن رفتن داوود دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی، انتصاب احتمالی حسین صمصامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت به عنوان وزیر و یا سرپرست امور اقتصادی و دارایی قوت گرفته است.

این مقام آگاه در عین حال افزود : گزینه های دیگری همچون پرویز داوودی ( معاون اول رئیس جمهوری ) و محمد هادی زاهدی وفا ( معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ) نیز برای جایگزینی داوود دانش جعفری مطرح هستند.

وی تصریح کرد : حکم سرپرست یا معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس احتمالا تا اواسط هفته آینده صادر خواهد شد.

کد مطلب 665518

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