اسامی محرومان هفته بیست و هشتم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ برتر اسامی محرومان هفته بیست و هشتم رقابت های فوتبال لیگ برتر را اعلام کرد که 18 بازیکن نمی توانند، 11 تیم لیگ برتری را در این مسابقات همراهی کنند.

برپایه این گزارش، اسامی محرومان هفته بیست و هشتم رقابت های فوتبال لیگ برتر به شرح زیر است:

سپاهان اصفهان: احسان حاج صفی، فرشاد بهادرانی و حسین کاظمی

پرسپولیس: پژمان نوری و حسین کعبی

استقلال تهران: پیروز قربانی

استقلال اهواز: مصطفی حقی پور

پگاه گیلان: محمد مختاری

صباباتری: مرتضی کاشی

سایپا: علی عشوری زاد

نفت آبادان: محسن زاهدی

شیرین فراز کرمانشاه: حمید کاظمی عسگری

ملوان بندرانزلی: مازیار زارع

ذوب آهن: محمد صلصالی(3 اخطاره)، حسن اشجاری، علی احمدی، احمد محمدپور و قاسم حدادی فر(تعلیق با حکم کمیته انضباطی)