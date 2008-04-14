برنامه جدید مسابقات لیگ برتر تنظیم شد / قهرمان لیگ دهم خردادماه به AFC معرفی می شود

آلبرت گریگوریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص زمان جدید برگزاری مسابقات لیگ گفت: پس از آنکه تعطیلی 40 روزه بین مسابقات هفته سی و یکم تا برگزاری 3 دیدار پایانی لیگ هفتم لغو شد، مسئولان سازمان لیگ طی نشستی ویژه برنامه جدید این رقابت ها را تنظیم و تدوین کردند.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی جدید، مسابقات هفت هفته پایانی لیگ برتر بصورت فشرده برگزار می شود تا در روز اول خردادماه به پایان برسد. همچنین در نهایت قهرمان این مسابقات روز دهم خردادماه به AFC معرفی می شود.

دبیر سازمان لیگ برتر همچنین تاکید کرد: برنامه جدید فردا در نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مورد بررسی نهایی قرار می گیرد و در صورت تائید، بصورت رسمی اعلام می شود.

گریگوریان درپایان گفت: درصورت تائید این برنامه زمان برگزاری مسابقات جام حذفی هم مشخص خواهد شد ولی درحال حاضر نمی توان گفت که زمان دیدار استقلال برابر راه آهن در چارچوب مرحله یک چهارم نیمه نهایی دچار تغییر می شود یا طبق برنامه پیشین، اجرایی می شود.